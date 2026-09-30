Масовий обстріл України: у Києві зростає кількість загиблих, у області — пожежі та руйнування

У ніч на 30 вересня російська армія знову завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву та області. Вранці атака на місто триває: над столицею фіксують реактивні безпілотники.

В результаті ударів по Києву вже відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих. Руйнування та пожежі після ударів зафіксовано у чотирьох районах міста, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У Святошинському районі пошкоджено близько 10 приватних будинків.

У Подільському районі зафіксовано влучання в нежитлову шестиповерхову будівлю, внаслідок чого загорілися дах і будівельні матеріали. Також зруйновано склад, який спалахнув після влучання. Рятувальники оперативно загасили вогонь.

Крім того, горів двоповерховий приватний будинок.

У Голосіївському районі горіли лазня, побутова будівля та бетономішалка, а в Солом'янському — трава на відкритій території.

Видео дня

Київська міська військова адміністрація повідомила, що на Оболоні внаслідок атаки загорівся магазин.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

За словами очевидців, реактивні дрони, серед іншого, летіли в бік ТЕЦ-5, а незабаром у місцевих чатах з’явилася інформація про перебої з електропостачанням.

Київська область: три райони під ударом

Під атакою опинилася й Київська область, а руйнування, постраждалі та жертви зафіксовані у Вишгородському, Обухівському та Бучанському районах.

У Вишгороді рятувальники витягли з-під завалів зруйнованого будинку трьох людей, серед яких була дитина, що пережила гострий стрес. Чоловік отримав осколкові поранення голови, жінка — травми ноги. Трохи пізніше під руїнами виявили тіло ще однієї дитини.

Пізніше ЗМІ повідомили, що удар припав по будинку, в якому мешкали переселенці із Сумської області. 14-річний хлопчик загинув, його батьки у лікарні, а сестра не постраждала.

У Вишгородському районі пошкоджено та зруйновано приватні будинки, сталися пожежі в житловому будинку та гаражному кооперативі.

У Бучанському районі пошкоджено три приватні будинки, 11 автомобілів та два складські приміщення.

У всіх трьох районах зафіксовано наслідки атаки на об’єкти інфраструктури.

Вибухи в Харкові та Рівному, дрони над Луцьком

Окрім столичного регіону, ворог продовжив обстрілювати й інші міста України. Так, знову під ударом опинився Харків, де зафіксовано падіння дронів у Салтівському, Шевченківському та Київському районах. Серед постраждалих — дитина, яка отримала гостру реакцію на стрес.

Про вибухи о 06:49 повідомляли й у Рівному. Перед цим моніторингові канали інформували про два реактивні безпілотники, що наближалися до обласного центру. У місті працювала ППО.

Секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський попереджав мешканців міста про реактивні дрони, що наближалися до міста.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 30 вересня противник атакував Україну протикорабельними ракетами "Циркон"/"Онікс" з Курської області, балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 — з Воронезької та Брянської областей, а також застосував 188 ударних дронів типу Shahed, 86 з яких реактивні, "Гербера", дрони-імітатори типу "Пародія".

Основним напрямом атаки стала Київська область.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/пригнічено 160 цілей, у тому числі п'ять балістичних ракет та 155 дронів.

Зафіксовано попадання у 18 локаціях.

Нагадаємо, відомий український блогер і стрімер Михайло Лебіга поскаржився, що в ніч на 30 вересня під час масштабного наступу росіян на Київ один із ударів припав зовсім поруч із його будинком.

Також повідомлялося, що РФ хоче паралізувати Київ ударами до настання зими.