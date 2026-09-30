Массированный обстрел Украины: в Киеве растет число погибших, в области пожары и разрушения

В ночь на 30 сентября российская армия снова нанесла по Киеву и области массированный ракетно-дроновый удар. Утром атака на город продолжается: над столицей фиксируют реактивные беспилотники.

В результате ударов по Киеву уже известно об двух погибших и четырех пострадавших. Разрушения и пожары после прилетов зафиксированы в четырех районах города, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В Святошинском районе повреждены около 10 частных домов.

В Подольском районе зафиксировано попадание в нежилое шестиэтажное здание, в результате чего загорелась крыша и стройматериалы. Также разрушен склад, который вспыхнул после прилета. Спасатели оперативно погасили огонь.

Кроме того, горел двухэтажный частный дом.

В Голосеевском районе горели баня, бытовка и бетономешалка, а Соломенском — трава на открытой территории.

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Киевская городская военная администрация сообщила, что на Оболони в результате атаки загорелся магазин.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

По словам очевидцев, реактивные дроны, среди прочего, летели в сторону ТЭЦ-5, а уже вскоре в местных чатах появилась информация о перебоях с электричеством.

Киевская область: три района под ударом

Под атакой находилась и Киевская область, а разрушения, пострадавшие и жертвы есть в Вышгородском, Обуховском и Бучанском районах.

В Вышгороде спасатели из-под завалов разрушенного дома достали трех человек, в том числе ребенка, пережившего острый стресс. Мужчина получил осколочные ранения головы, женщина – травмы ноги. Чуть позже под руинами обнаружили тело еще одного ребенка.

Позже СМИ сообщили, что удар пришелся по дому, в котором жили переселенцы из Сумской области. 14-летний мальчик погиб, его родители в больнице, а сестра не пострадала.

В Вышгородском районе повреждены и разрушены частные дома, возникли пожары в жилом доме и гаражном кооперативе.

Три частных дома, 11 авто и два складских помещения повреждены в Бучанском районе.

Во всех трех районах зафиксированы последствия атаки на объекты инфраструктуры.

Взрывы в Харькове и Ровно, дроны на Луцк

Кроме столичного региона враг продолжил обстреливать и другие города Украины. Так, снова под ударом оказался Харьков, где зафиксированы падения дронов в Салтовском, Шевченковском и Киевском районах. Среди пострадавших — ребенок, получивший острую реакцию на стресс.

О взрывах в 06:49 сообщали и в Ровно. Перед этим мониторинговые канали информировали о двух реактивных беспилотниках в направлении областного центра. В городе работала ПВО.

Секретарь Луцкого горсовета Андрей Разумовский предупреждал жителей города о реактивных дронах в сторону города.

По информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 30 сентября противник атаковал Украину противокорабельными ракетами "Циркон"/"Оникс" из Курской области, баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 — из Воронежской и Брянской областей, а также применил 188 ударных дронов типа Shahed, 86 из которых реактивные, "Гербера", дроны-имитаторы типа "Пародия".

Основным направлением атаки стала Киевская область.

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 160 целей, в том числе пять баллистических ракет и 155 дронов.

Зафиксированы попадания в 18 локациях.

Напомним, известный украинский блогер и стример Михаил Лебига пожаловался, что в ночь на 30 сентября во время массированной атаки россиян на Киев один из ударов пришелся совсем рядом с его домом.

Также сообщалось, что РФ хочет парализовать Киев ударами до зимы.