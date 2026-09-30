"Ужасная трагедия": в Киевской области из-под завалов дома спасли троих человек, погиб ребенок

В результате массированной российской атаки в ночь на 30 сентября в Вышгороде Киевской области был разрушен частный жилой дом. Под завалами оказались двое взрослых и двое детей.

Спасателям удалось извлечь из-под обломков разрушенного дома троих человек. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

По его данным, среди спасённых был один ребенок, у которого развилась острая стрессовая реакция. Еще двое взрослых, мужчина и женщина, получили ранения в результате атаки: мужчина получил осколочные ранения головы, а женщина — травмы ноги. Оба находятся под наблюдением медиков.

Во время разбора завалов спасатели также обнаружили тело ребенка.

"Спасатели проводят разблокирование. Это страшная трагедия. Искренние соболезнования родным и близким ребенка", — отметил Ткаченко.

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Чиновник также сообщил, что в Вышгородском районе фиксируются и другие последствия ночного обстрела. В ходе атаки были повреждены и разрушены частные дома, вспыхнули пожары в жилом доме и гаражах. Также известно о повреждении остекления дома.

В Бучанском районе, по словам чиновника, повреждены три частных дома, 11 автомобилей и 2 складских помещения. Возник пожар.

Кроме того, последствия атаки фиксируются на объектах инфраструктуры в Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах Киевской области. Информация о раненых и других разрушениях на момент публикации уточняется.

Напомним, в результате ночной атаки на Киев в одном из районов загорелись частные жилые дома.

Кроме того, накануне россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по школе в центре города Сумы.