"Страшна трагедія": на Київщині з-під завалів будинку врятували трьох людей, загинула дитина

Внаслідок масованої російської атаки у ніч на 30 вересня у Вишгороді на Київщині було зруйновано приватний житловий будинок. Під завалами опинилися двоє дорослих і двоє дітей.

Рятувальникам вдалося визволити з-під руїн зруйнованого дому трьох людей. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його даними, серед врятованих була одна дитина, яка зазнала гострої реакції на стрес. Ще двоє дорослих, чоловік і жінка, зазнали поранень внаслідок атаки: чоловік отримав осколкові поранення голови, а жінка — травми ноги. Обидва перебувають під наглядом медиків.

Під час розбирання завалів рятувальники також виявили тіло дитини.

"Рятувальники проводять деблокування. Це страшна трагедія. Щирі співчуття рідним і близьким дитини", — зазначив Ткаченко.

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Посадовець також розповів, що у Вишгородському районі фіксуються інші наслідки нічного обстрілу. Під час атаки було пошкоджено та зруйновано приватні будинки, здійнялися пожежі в житловому будинку та гаражах. Також відомо про пошкодження скління будинку.

У Бучанському районі, за даними посадовця, пошкоджено три приватні будинки, 11 автомобілів, 2 складські приміщення. Здійнялася пожежа.

Окрім того, наслідки атаки фіксуються на об’єктах інфраструктури в Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах Київської області. Інформація щодо поранених та інші руйнування на момент публікації встановлюється.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Київ в одному з районів спалахнули приватні житлові будинки.

Також напередодні росіяни атакували керованими авіабомбами школу у центрі міста Суми.