"Люди кричать": у Києві після атаки РФ палають приватні житлові будинки, по місту руйнування

Внаслідок російської атаки реактивних дронів і балістичних ракет у Києві здійнялися пожежі. Один із ударів прийшовся по приватному житловому сектору у Святошинському районі.

На місці атаки здійнялася сильна пожежа і чутно крики людей. Рятувальники, поліція та медики прибули і надають першу допомогу, повідомила кореспондентка Фокусу з місця подій.

Мер Віталій Кличко першим розповів про наслідки ворожої атаки на столицю. Він повідомив про пожежу у секторі приватних житлових будинків у Святошинському районі.

У Київській міській військовій адміністрації підтвердили цю інформацію. Там уточнили, що пожежа охопила приватні житлові будинки, однак інформація щодо поранених на момент публікації встановлюється.

Пожежа у Святошинському районі Києва після атаки РФ Фото: Соцмережі

Також у КМВА розповіли, що у Голосіївському районі столиці пожежа спалахнула у складському приміщенні. В Оболонському районі Києва також є наслідки нічного обстрілу росіян — там горить приміщення одного з магазинів, додали у відомстві.

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Через деякий час у міській військовій адміністрації уточнили, що стало відомо про щонайменше одну поранену людину внаслідок атаки росіян. Поранень зазнала жінка, вона перебуває під наглядом медиків.

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Нагадаємо, у ніч на 30 вересня росіяни атакували столицю балістичними ракетами і реактивними дронами, у мережі повідомляли про сильні перепади напруги.

Напередодні РФ атакувала балістичними ракетами конгресно-виставковий центр "Парковий" у Києві.