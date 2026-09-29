Росія знову атакувала КВЦ "Парковий", у мережі опублікували фото наслідків (фото)

У ніч на 29 вересня РФ завдала удару по Києву балістичними ракетами та дронами. Один із ударів знову припав на конгресно-виставковий центр "Парковий".

В результаті удару приміщення зазнало серйозних пошкоджень. Кадри, зняті всередині приміщення, опублікували місцеві Telegram-канали, а також показав журналіст Андрій Цаплієнко.

"Після нічних обстрілів та пожежі будівля КВЦ "Парковий" зазнала серйозних пошкоджень. Всередині та зовні — сліди пожежі, тож про проведення тут заходів найближчим часом, схоже, можна забути. Столичні реалії, як вони є", — підписав знімки Цаплієнко.

Фото: Соцмережi

Фото: Соцмережi

Фото: Соцмережi

Три дні тому адміністрація КВЦ повідомила, що через наслідки ворожих атак комплекс тимчасово припиняє свою роботу.

Близько другої години ночі, після ракетного обстрілу міста, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Печерському районі сталася пожежа у триповерховій нежитловій будівлі.

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Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що цієї ночі під атакою РФ, серед іншого, опинилися бізнес- та дата-центри. Раніше повідомлялося, що в КВЦ "Парковий" розташований один із дата-центрів. Попередній удар по ньому було завдано 23 вересня.

Нагадаємо, напередодні ворог атакував бізнес-центр у Дніпрі, коли там перебували люди. Загинули щонайменше троє людей.

Також повідомлялося, що 25 вересня російська армія вже завдала удару по бізнес-центру "Протасів" у Солом’янському районі Києва.