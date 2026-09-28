Росія атакувала бізнес-центр у Дніпрі: є загиблі, постраждав офіс "Опендатабот" (фото)

Удень 28 вересня російські окупанти атакували бізнес-центр у Дніпрі. Вже відомо про трьох загиблих.

Серед об'єктів, пошкоджених ударом збройних сил РФ, опинився й офіс "Опендатабота", повідомляє "Опендатамедіа".

Серед співробітників компанії немає постраждалих, і це не вплине на роботу сервісів — автоматизація та всі системи працюють у штатному режимі.

Усі подробиці та коментарі щодо ситуації в компанії обіцяють надати пізніше з офіційних джерел.

Опендатабот — це український сервіс для роботи з відкритими державними даними, який дозволяє швидко перевіряти компанії, фізичних осіб — підприємців (ФОП), судові рішення, нерухомість та борги.

Удар по бізнес-центру в Дніпрі: що відомо

Про атаку реактивного дрона на бізнес-центр у центрі міста голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив о 11:25. Удар припав на район четвертого поверху.

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Наразі відомо про трьох загиблих та 12 поранених. Рятувальники евакуювали 47 осіб із будівлі, охопленої вогнем.

Екстрені служби перекрили вулиці навколо будівлі на час проведення пошуково-рятувальних робіт. Уламки розкидані навколо, пошкоджено багато автомобілів.

На місці працюють екстрені служби Фото: Дніпро оперативний

Навколо будівлі — розбите скло та пошкоджений транспорт Фото: Суспільне

Людей з верхніх поверхів евакуювали за допомогою автодрабини.

За словами очевидців, які перебували на верхніх поверхах, після вибуху сходи виявилися заблокованими.

"Ми вийшли з кабінету, намагалися спуститися, але люди теж почали вибігати й казали, що все скінчено. Спуститися неможливо. Я радий, що мене впізнали. У нас було задимлення, але ми відразу відкривали вікна і стояли біля вікон", — розповів журналістам чоловік на ім’я Сергій, якого евакуювали рятувальники.

Під ударом опинилася й Дніпропетровська область.

Незадовго до атаки на Дніпро ворог завдав удару по відділенню логістичної компанії в Синельниково. Виникла пожежа. Троє людей отримали поранення. Ще троє поки що не виходять на зв’язок. Триває пошуково-рятувальна операція.

Вже відомо про одного загиблого. Ще троє отримали поранення, серед них — 15-річний хлопець, який перебуває у важкому стані.

19 вересня окупанти атакували торговий центр у Дніпрі.

21 серпня російські військові атакували безпілотником найбільший торговий комплекс Кривого Рогу.