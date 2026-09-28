РФ атаковала бизнес-центр в Днепре: есть погибшие, пострадал офис "Опендатабот" (фото)

Днем 28 сентября российские оккупанты атаковали бизнес-центр в Днепре. Уже известно о трех погибших.

Среди поврежденный ударом ВС РФ оказался и офис "Опендатабота", сообщает "Опендатамедиа".

Среди команды компании жертв нет, а на работе сервисов это не скажется — автоматизация и все системы работают в штатном режиме.

Все детали и комментарии по ситуации в компании пообещали позже из официальных источников.

Опендатабот — это украинский сервис для работы с открытыми государственными данными, который позволяет быстро проверять компании, физических лиц — предпринимателей (ФОП), судебные решения, недвижимость и долги.

Удар по бизнец-центру в Днепре: что известно

Об атаке реактивного дрона на БЦ в центре города глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил в 11.25. Удар пришелся в районе четвертого этажа.

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На данный момент известно о трех погибших и 12 раненых. Спасатели вывели 47 человек из здания, охваченного огнем.

Экстренные службы перекрыли улицы вокруг здания на время проведения поисково-спасательных работ. Осколки рассыпаны вокруг, повреждено много авто.

На месте работают экстренные службы Фото: Днепр оперативный

Вокруг здания разбитое стекло и поврежденный транспорт Фото: Суспільне

Людей с верхних этажей эвакуировали с помощью автолестницы.

По словам очевидцев, которые находились на верхних этажах, после взрыва лестницы оказались заблокированы.

"Мы вышли из кабинета, пытались спуститься, но люди тоже стали выбегать и говорили, что все. Спуститься невозможно. Я рад, что меня знали. У нас было задымление, но мы сразу открывали окна и у окон стояли", — рассказал журналистам мужчина по имени Сергей, которого эвакуировали спасатели.

Под ударом оказалась и Днепропетровская область.

Незадолго до атаки на Днепр, враг ударил по отделению логистической компании в Синельниково. Вспыхнул пожар. Получили ранения три человека. Еще трое пока не выходят на связь. Продолжается поисково-спасательная операция.

Уже известно об одном погибшем. Еще трое получили ранения, среди них — 15-летний парень, он в тяжелом состоянии.

19 сентября оккупанты атаковали торговій центр в Днепре.

21 августа российские военные нанесли удар с помощью ударного беспилотника по крупнейшему торговому комплексу Кривого Рога.