Россияне атаковали ТЦ в Днепре: есть пострадавшие, — ОВА

Вечером 19 сентября российские войска нанесли удар по Днепру. На месте атаки вспыхнул пожар.

"Враг вновь атаковал Днепр. Двое человек получили ранения в результате атаки россиян на Днепр. Загорелся торговый центр", — сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа. Позже он сообщил, что число пострадавших возросло до четырёх.

Об ударе по торговому центру сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.

"Нанесли удар по торговому центру в субботу, когда люди приходят за покупками. Такой же подлый удар в выходные, как в августе по "Солнечной галерее" в Кривом Роге. Свиньи, которые терроризируют мирных людей. На данный момент известно о двух пострадавших", — сообщил Лукашук.

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Мэр Борис Филатов сообщил, что в нескольких соседних домах выбило стекла, остальные повреждения уточняются.

Россияне атаковали торговый центр в Днепре В ТЦ начался пожар

"Медики городских больниц находятся в состоянии готовности", — отметил мэр.

Напомним, днём 21 августа российские военные нанесли удар с помощью ударного беспилотника по крупнейшему торговому комплексу Кривого Рога.

Россияне запустили "Шахеды" по Кривому Рогу двумя волнами. После того как сотрудники ГСЧС начали тушить пожар и спасать людей после удара БПЛА, произошло повторное попадание.