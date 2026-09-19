Росіяни атакували ТЦ у Дніпрі: є постраждалі, — ОВА

Увечері 19 вересня російські війська завдали удару по Дніпру. На місці атаки спалахнула пожежа.

"Ворог знову атакував Дніпро. Двоє людей дістали поранень через атаку росіян на Дніпро. Загорівся торгівельний центр", — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Згодом він повідомив, що кількість постражадлих зросла до чотирьох.

Удар по ТЦ підтвердив Микола Лукашук, очільник Дніпропетровської обласної ради.

"Вдарили по торговельному центру в суботу, коли люди приходять за покупками. Такий самий підлий удар на вихідні, як у серпні по "Сонячній галереї" у Кривому Розі. Скоти, які тероризують мирних людей. Наразі відомо про двох постраждалих", — повідомив Лукашук.

Міський голова Борис Філатов повідомив, що у кількох прилеглих будинках повибивало шибки, решта пошкоджень уточнюється.

Видео дня

Росіяни атакували ТЦ у Дніпрі У ТЦ почалась пожежа

"Медики міських лікарень напоготові", — зазначив мер.

Нагадаємо, вдень 21 серпня російські військові атакували ударним безпілотником найбільший торговий комплекс Кривого Рогу.

Росіяни запустили "Шахеди" по Кривому Рогу у дві хвилі. Після того, як співробітники ДСНС почали гасити вогонь та рятувати людей після удару БпЛА, сталося повторне влучання.