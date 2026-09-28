ВС РФ атаковали бизнес-центр в Днепре: внутри находятся люди, — соцсети (видео)

28 сентября в центре Днепра произошло попадание в бизнес-центр. Внутри, возможно, находились люди, на месте возник пожар, есть пострадавшие.

Об этом сообщил волонтёр Тимофей Потеряйло (Kucher), который одним из первых рассказал об ударе.

После попадания в здание возник пожар. Потеряйло опубликовал первые кадры с места происшествия.

Тимофей Потеряйло, более известный как Kucher, — волонтёр службы быстрого реагирования, парамедик и блогер из Днепра. Ранее он также помогал извлекать людей из-под завалов после российских ракетных ударов.

Начальник Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа также сообщил об атаке.

"Враг нанёс удар по центру Днепра. Возник пожар. Есть пострадавшие", — написал он.

Позже в ОВА подтвердили, что был нанесен удар по бизнес-центру.

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Напомним, 19 сентября российские войска атаковали Днепр. В результате удара загорелся торговый центр; сначала сообщалось о двух пострадавших, а впоследствии их число возросло до четырёх.

Глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа сообщил, что удар пришелся по торговому центру. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также подтвердил нападение на торговый центр.

Напомним, в ночь на 22 сентября российские войска совершили комбинированную атаку на Днепр. В результате удара в городе есть погибшие и пострадавшие. Российские войска атаковали Днепр одновременно с массированным ударом по Киеву. Местные власти сообщали о последствиях атаки и погибших.

Кроме того, в ночь на 12 сентября российские войска нанесли удар по Днепру и Запорожью с помощью ударных дронов. В Днепре в результате атаки возник пожар на одном из промышленных предприятий.