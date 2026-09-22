Ночью Россия нанесла удары по Киеву и Днепру: разрушены дом и предприятие, есть погибшие и раненые (фото, видео)

В ночь на 22 сентября в Киеве прогремела серия взрывов во время массированной атаки россиян. Враг нанёс удар по столице реактивными дронами, в результате чего сообщается о разрушениях и раненых. Также враг совершил комбинированную атаку на Днепр, где власти заявляют о погибших.

Последствия российского удара по Киеву зафиксированы в двух районах — Дарницком и Днепровском. Об этом ранним утром сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Днепровском районе произошло попадание вражеского дрона в пятиэтажный жилой дом. В результате в подвальном помещении дома возник пожар, а также были повреждены помещения на первом этаже. Также был поврежден фасад здания — в нем выбило окна и разбило балконы и т. д.

По состоянию на утро пожар в доме уже удалось потушить. Бригады ГСЧС спасли 15 человек. Всего 4 человека пострадали в результате удара по столице, из них 3 госпитализированы в медицинские учреждения.

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Кадры последствий ночной атаки на Киев

В Дарницком районе также был зафиксирован пожар, вызванный атакой РФ. Он возник на дереве на территории частного жилого дома, его удалось потушить.

В Днепре враг нанес удар по предприятию

Днепр также этой ночью подвергся массированному удару со стороны РФ. Россияне нанесли по городу удары баллистическими ракетами и реактивными дронами. Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что РФ одновременно атаковала три города области — Днепр, Кривой Рог и Павлоград. Целями обстрела стали промышленные предприятия, вспыхнули пожары.

Через некоторое время в ОВА уточнили, что в результате атаки РФ на Днепр были ранены как минимум три человека. Однако к утру стало известно, что в Днепре есть как минимум 2 погибших и ещё 4 раненых в результате ночного обстрела со стороны россиян. Еще спустя некоторое время число раненых возросло до 6. Однако эти данные могут быть не окончательными, подчеркнули в ОВА, поскольку под завалами разрушенного предприятия все еще могут находиться люди. На момент публикации на месте продолжают работать экстренные службы.

Напомним, в ночь на 22 сентября россияне атаковали ряд городов Украины реактивными дронами, баллистическими ракетами и крылатыми ракетами типа "Калибр". Взрывы прогремели в Запорожье, Днепре, Кривом Роге, Кременчуге и Павлограде.

Кроме того, ранее под Киевом прямо перед парой на каяке взорвался российский беспилотник.