Уночі РФ атакувала Київ і Дніпро: зруйновані будинок і підприємство, є загиблі і поранені (фото, відео)

У ніч на 22 вересня у Києві пролунала низка вибухів під час масованої атаки росіян. Ворог вдарив по столиці реактивними дронами, внаслідок чого відомо про руйнування і поранених. Також ворог здійснив комбіновану атаку на Дніпро, де влада заявляє про загиблих.

Наслідки російської атаки на Київ зафіксовано у двох районах — Дарницькому та Дніпровському. Про це під ранок розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Дніпровському районі сталося влучання ворожого дрона у житловий п'ятиповерховий будинок. Внаслідок цього здійнялася пожежа у підвальному приміщенні будинку, а також руйнування на першому поверсі. Також був пошкоджений фасад будівлі — у ній повибивало вікна та потрощило балкони тощо.

Станом на ранок займання у будинку вже вдалося ліквідувати. Бригади ДСНС врятували 15 осіб. Загалом 4 людини постраждали внаслідок удару по столиці, з них 3 госпіталізовані до медичних установ.

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Кадри наслідків нічної атаки на Київ

У Дарницькому районі також фіксувалася пожежа внаслідок атаки РФ. Вона спалахнула на дереві на території приватного житлового будинку, її вдалося ліквідувати.

У Дніпрі ворог вдарив по підприємству

Дніпро також цієї ночі зазнало масованого удару РФ. Росіяни спрямували на місто балістичні ракети та реактивні дрони. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомляв, що РФ одночасно атакувала три міста області — Дніпро, Кривий Ріг та Павлоград. Цілями обстрілу стали промислові підприємства, здійнялися пожежі.

Через деякий час в ОВА уточнили, що щонайменше троє людей були поранені через атаку РФ на Дніпро. Однак під ранок стало відомо, що у Дніпрі є щонайменше 2 загиблих і ще 4 поранених внаслідок нічного обстрілу росіян. Ще за деякий час кількість поранених зросла до 6. Проте ці дані можуть бути не остаточними, наголосили в ОВА, оскільки під завалами зруйнованого підприємства все ще можуть перебувати люди. На момент публікації на місці продовжують працювати екстрені служби.

Нагадаємо, у ніч на 22 вересня росіяни атакували низку міст України реактивними дронами, балістичними ракетами та крилатими ракетами типу "Калібр". Вибухи пролунали у Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Кременчуку та Павлограді.

Також раніше під Києвом прямо перед парою на каяку вибухнув російський безпілотник.