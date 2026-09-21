Під Києвом прямо перед парою на каяку вибухнув російський дрон (відео)

Пара, яка напередодні каталася на каяку поблизу Києва, дивом вціліла після того, як неподалік від них на березі річки вибухнув ворожий боєприпас.

21 вересня низка Telegram-каналів, зокрема "Ей, Київ", опублікували запис, на якому видно, як дрон впав неподалік від берега, за кілька десятків метрів від людей, котрі плили на каяку. У кадрі чути переляканий жіночий крик.

Згідно з інформацією в мережі, це був дрон-ракета "Герань-5".

У неділю очевидці ділилися кадрами, на яких ракетоподібний дрон кружляв над містом, а потім впав у річку. Найімовірніше, саме момент його падіння й потрапив на відео пари, яка плавала на воді.

Також було зафіксовано приліт ще одного безпілотника поблизу котеджного містечка "Коник" у Голосіївському районі столиці, повідомляє "Київ.ІНФО".

Видео дня

Буквально 19 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже вдруге Служба безпеки України успішно застосувала новий український дрон-перехоплювач, збивши російський реактивний безпілотник "Герань-5".

На початку місяця експерт з військових технологій та радник президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій "Флеш" зазначав, що російські реактивні ракети "Герань-5" практично неможливо збити за допомогою дронів-перехоплювачів. Незважаючи на це, українська ППО продемонструвала непогані результати у боротьбі з ними.

Реактивні дрони "Герань-5" — що відомо

Російський реактивний ударний безпілотник "Герань-5" серійно виробляється в Росії на підприємствах, розташованих у спеціальній економічній зоні в Алабузі, Республіка Татарстан.

Конструкція реактивного дрона "Герань-5" базується на іранських розробках (дрон Karrar), але критично важливі елементи — такі як малогабаритні турбореактивні двигуни — імпортуються з Китаю під виглядом цивільної продукції. Також усередині апаратів виявлено мікроелектроніку із західних країн: США та Німеччини.

Основні характеристики БПЛА "Герань-5"

повна злітна маса — 850 кг;

крейсерська швидкість — 450–600 км/год, що суттєво перевищує показники "Герань-3";

тривалість польоту — близько 2 годин;

розрахункова дальність — до 950 км;

максимальна висота — 6 км (фактично зафіксоване застосування — від 200 м до 3 км).

В якості силової установки використовується китайський турбореактивний двигун TELEFLY TF-TJ2000A з тягою 200 кгс (1960 ньютонів).

Безпілотник оснащений компонентами, аналогічними до інших "гераней": польовим контролером FCU, інерційною навігаційною системою SADRA/MINSOO, супутниковою навігаційною системою "Комета-М12" з 12-елементним CRP-антеною, системою передачі телеметричних даних Tracker V3 на базі мікрокомп'ютера Raspberry та 3G/LTE-модемів, MESH-модем Xingkai Tech XK-F358 тощо.

Відомо, що обшивка фюзеляжу, крила та хвостового оперення дронів "Герань-5" виготовлена з вуглецевого волокна, а несуча конструкція — з алюмінієвого профілю та заліза.

Нагадаємо, як виглядає БПЛА "Герань-4" зблизька і чому він є особливо небезпечним.

Також повідомлялося, що Тегеран звернувся до Кремля з проханням надати реактивні дрони для війни зі США.