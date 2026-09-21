Под Киевом прямо перед парой на каяке взорвался российский дрон (видео)

Пара, катавшаяся на каяке под Киевом на кануне, чудом уцелела после того, как неподалеку от них на берег реки рухнул и взорвался вражеский боеприпас.

21 сентября ряд Telegram-каналов, в том числе "Ей, Киев", опубликовали видео, где видно, как дрон рухнул недалеко от берега за несколько десятков метров от людей, плывших на каяке. В кадре слышен испуганный женский крик.

Согласно информации в сети, это был дрон-ракета "Герань-5".

В воскресенье очевидцы делились кадрами, на которых ракетоподобный дрон барражировал над городом, а затем упал в реку. Вероятнее всего, именно момент его падения и попал на видео пары на воде.

Также был прилет другого беспилотника возле коттеджного городка "Коник" в Голосеевском районе столицы, сообщает "Киев.ИНФО".

Буквально 19 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что уже второй раз Служба безопасности Украины успешно задействовала новый украинский дрон-перехватчик, сбив российский реактивный беспилотник "Герань-5".

Видео дня

В начале месяца эксперт по военным технологиям и советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" говорил, что российские реактивные ракеты "Герань-5" практически невозможно сбить с помощью дронов-перехватчиков. Несмотря на это, украинская ПВО показала неплохие результаты в борьбе с ними.

Реактивные дроны "Герань-5" — что известно

Российский реактивный ударный беспилотник "Герань-5" серийно производится в России на предприятиях, расположенных в специальной экономической зоне в Алабуге, Республика Татарстан.

Конструкция реактивного дрона "Герань-5" основана на иранских разработках (дрон Karrar), но критически важные элементы — такие как малогабаритные турбореактивные двигатели — импортируются из Китая под видом гражданской продукции. Также внутри аппаратов обнаруживается микроэлектроника из западных стран: США и Германии.

Основные характеристики БПЛА "Герань-5"

полная взлетная масса — 850 кг;

крейсерская скорость — 450–600 км/ч, что существенно превышает показатели "Герань-3";

продолжительность полета — около 2 часов;

расчетная дальность — до 950 км;

максимальная высота — 6 км (фактически зафиксированное применение — от 200 м до 3 км).

В качестве силовой установки используется китайский турбореактивный двигатель TELEFLY TF-TJ2000A с тягой 200 кгс (1960 ньютонов).

Беспилотник оснащен компонентами, аналогичными другим "гераням": полетным контроллером FCU, инерциальной навигационной системой SADRA/MINSOO, спутниковой навигационной системой "Комета-М12" с 12-элементной CRP-антенной, систему передачи телеметрических данных Tracker V3 на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/LTE-модемов, MESH-модем Xingkai Tech XK-F358 и т. д.

Известно, что обшивка фюзеляжа, крыла и хвостового оперения дронов "Герань-5" изготовлены из углеродного волокна, а несущая конструкция — из алюминиевого профиля и железа.

Напомним, как вблизи выглядит БпЛА "Герань-4" и почему он особенно опасен.

Также сообщалось, что Тегеран запросил у Кремля реактивные дроны для войны с США.