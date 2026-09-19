Второй раз за день: СБУ успешно сбила российский реактивный дрон "Герань-5"

Перехват вражеского БПЛА состоялся в рамках разработки новых дронов-перехватчиков для реактивных "Гераней", которые активно используют россияне.

"Сегодня уже второй раз Служба безопасности Украины успешно задействовала новый украинский дрон-перехватчик. Бойцы военной контрразведки СБУ сбили российский реактивный дрон "Герань-5", — сообщил Владимир Зеленский.

Ранее, 18 сентября, президент Украины сообщил, что заслушал доклады министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, одобрил новые дальнобойные операции в ответ на российские удары и заявил, что готовится расширение дальнобойных возможностей Украины.

И отдельно поблагодарил разработчиков, производителей оружия, "всех инженеров и привлеченных экспертов, которые буквально круглосуточно работают над созданием средств противодействия реактивным "шахедам"".

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"Уже есть несколько разработок, которые доказали свою эффективность в реальных условиях и при сбивании реактивных "шахидов". Мы работаем над тем, чтобы обеспечить системное применение, постоянную эффективность при сбивании и необходимое массовое производство", — рассказал Зеленский.

Президент Украины уже опубликовал кадры запуска нового дрона-перехватчика реактивных "Шахедов" РФ. По словам Зеленского, беспилотник был создан при поддержке военной контрразведки Службы безопасности Украины и уже прошел испытания в боевых условиях.

Напомним, что россияне продолжают наносить удары по украинским городам с помощью реактивных дронов. 19 сентября оккупанты нанесли удар по торговому центру "Новый континент" в Днепре, когда там находились люди.