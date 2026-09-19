Сбил "Герань-5": Зеленский показал пуск нового перехватчика реактивных дронов РФ (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал кадры запуска нового дрона-перехватчика реактивных "Шахедов" РФ. По словам Зеленского, беспилотник был создан при поддержке военной контрразведки Службы безопасности Украины и уже прошел испытания в боевых условиях. На видео с кадрами запуска — беспилотник с реактивным двигателем, внешне очень похожий на реактивный БПЛА, который он должен догнать и уничтожить.

Информация о новом дроне-перехватчике, который должен развивать скорость 500–600 км, появилась в Telegram-канале Зеленского днём 19 сентября. Указано, что устройство фигурировало в докладе и.о. главы СБУ Александра Поклада. К сообщению прикреплено почти минутное видео, на котором показаны моменты запуска. Камера на перехватчике запечатлела, как устройство догнало "Герань-5", как оператор прицелился и поразил хвост российского дрона

Зеленский написал, что новый дрон-перехватчик успешно применили для сбивания реактивного беспилотника РФ, поблагодарил разработчиков и заявил, что следует наращивать объемы производства.

Видео дня

"У военной контрразведки Службы безопасности есть хороший результат в противодействии реактивным "шахедам". Создан и уже успешно применен новый дрон-перехватчик", — говорится в сообщении.

Глава государства не уточнил, как называется новое устройство, сбившее "Герань-5", сколько единиц было изготовлено и сколько дронов РФ уже сбили. На видео видно, что перехватчик СБУ — это БПЛА самолетного типа з дельтовидным крылом, который запускается с катапульты, имеет реактивный двигатель, набор датчиков, видеокамеру и может развивать скорость до 500-600 км/ч. В канале OSINT-аналитиков "Око Гора" написали, что это первое зафиксированное поражение "Герань-5" — беспилотника, который может разгоняться даже до 900 км/ч.

Дроны-перехватчики — БПЛА разработки СБУ, 19 сентября Фото: Володимир Зеленський

Дроны-перехватчики — сбивание "Герань-5" РФ Фото: Володимир Зеленський

Дроны-перехватчики — что известно об оружии против реактивных "Шахедов"

Отметим, что президент Зеленский и Министерство обороны Украины сообщили об испытаниях средств перехвата реактивных "Шахедов". В частности, оборонное ведомство представило первое такое устройство — Alexa Spatium. Указывается, что устройство способно сбивать "Герань-3", "Герань-4", "Герань-5", оснащено турбореактивным двигателем, может маневрировать и работать автономно. На видео с кадрами запуска показали мини-самолет, который стартует с катапульты: габариты — длина 1,5 м, размах крыльев 1,7 м. 15 сентября Зеленский сообщил об испытаниях ещё одного перехватчика и отметил, что ему требуется доработка системы управления. Видео не было, поэтому неизвестно, является ли это тот же аппарат, о котором доложили сегодня, или другой.

Между тем в отчетах Воздушных сил содержится информация о количестве дронов РФ, с помощью которых наносятся удары по Украине, о количестве сбитых дронов и пораженных объектов. Например, в ночь на 17 сентября россияне запустили 157 дронов, из них половина, то есть 78, были реактивными. Результаты работы ПВО — сбито 124 БПЛА различных типов и нанесены попадания по 36 объектам (в сумме с ракетами). Эффективность сбивания дронов — 79%. Под ударом РФ оказались Киевская, Одесская и Запорожская области: известно о разрушениях и ранениях около двух десятков человек.

Напоминаем, что 19 августа советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, какую новую систему навигации может установить РФ на КАБы и "Шахеды".