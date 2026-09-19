Для "Шахедов" и КАБ: у РФ есть система "Ариадна" для ударов с отклонением 15 см, — "Флеш"

Российские дроны "Шахед" и управляемые авиабомбы (УАБ) в скором времени получат новую систему навигации "Ариадна", сообщил советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов. Система позволяет перемещаться без использования спутникового сигнала GPS, а ориентироваться по трем наземным маякам. Благодаря системе "Ариадна" россияне смогут наносить высокоточные удары на глубину до 100 км. Что известно о новой системе навигации для российских средств поражения?

В декабре 2025 года стало известно об успешных испытаниях навигационной системы "Ариадна", которая позволяет ВС РФ "наносить удары по обширной территории Украины", — написал "Флеш" в Telegram-канале. Россияне после первых испытаний заявили, что максимальная погрешность составляет до 15-20 см. Эксперт предупредил, что эту систему планируют установить на "Шахедах" и КАБах, и это будет представлять серьезную угрозу для украинцев.

Пост Бескрестного об "Ариадне" появился в сети днём 19 сентября, после очередного налета почти 200 реактивных дронов и после попадания авиабомбы в многоэтажный дом в Сумах.

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"Система позволит им ориентироваться в глубине нашей территории на расстоянии до 100 км. А это фактически возможность наносить точные удары по огромной части Украины", — написал "Флеш".

Эксперт пояснил, что Украина и РФ ищут различные варианты навигации для вооружений, чтобы противостоять воздействию РЭБ. При этом навигация через GPS является точной, но "рано или поздно, как у нас, так и у врага, она утратит актуальность". Одно из инновационных направлений — это навигация по магнитному полю Земли, но разработки находятся на ранних стадиях. Тем временем РФ развивает систему, которая в первоначальном виде использовалась ещё на разведдронах Zala в 2022 году. Речь идет об установке трёх наземных радиомаяков, сигналы от которых принимают дрон и КАБ: зная точные координаты и измеряя задержку сигнала, можно точно определить своё положение в пространстве. "Флеш" пояснил, что этот проект в РФ не закрывался, развивался всё время и вскоре появится на средствах поражения.

Дроны ВС РФ — "Флеш" о системе навигации "Ариадна" РФ Фото: Скриншот

Бескрестнов, предупреждая о новой высокоточной навигационной системе "Ариадна" РФ, сослался на информацию от россиян, появившуюся 16 декабря 2025 года.

"Сейчас противник запускает на своей территории глобальные системы навигации с использованием наземных маяков. Конечно, нюансы наших разработок — это наше ноу-хау, но сам подход общеизвестен", — написал "Флеш".

Дроны ВС РФ — что известно о системе "Ариадна"

Система навигации "Арианда" — разработка, финансируемая Фондом содействия инновациям Национальной технологической инициативы (НТИ), сообщили российские СМИ. Россияне заявили, что точность определения координат составляет от 15 до 20 см и это "почти в 8 раз превышает показатели GPS". Также утверждалось, что система устойчива к спуфингу и созданию преднамеренных помех и что её можно использовать для дронов в сельском хозяйстве и логистике. Уточнялось, что в 2026 году запустят пилотный проект в неназванном регионе РФ: о военном использовании данных не говорилось, но информацию опубликовали в паблике "Российское оружие".

Дроны ВС РФ — информация о системе навигации "Ариадна" РФ Фото: Скриншот

Отметим, что 15 сентября Сергей Бескрестнов рассказал о новых угрозах, которые придут на смену реактивным дронам ВС РФ. По словам эксперта, у россиян появится масса дешёвых и быстрых крылатых ракет, которые будет трудно перехватить системой ПВО.

Напоминаем, что "Флеш" заявил, что карту передвижения дронов РФ можно было бы открыть для населения: он объяснил, почему это будет безопасно.