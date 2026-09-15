Быстрее реактивных "Шахедов": "Флеш" назвал угрозу, которая настигнет Украину через полгода

Уже через полгода Россия может начать массово применять против Украины дешёвые крылатые ракеты, скорость которых будет достигать 750 км/ч. Такой прогноз озвучил советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Оккупанты не ограничатся реактивными "Шахедами", которые в настоящее время развивают скорость примерно до 500 км/ч. Об этом в эфире "Радио NV" рассказал советник главы государства по вопросам технологического развития обороны Сергей Бескрестнов, известный как "Флеш". По его оценке, примерно через шесть месяцев враг может сделать ставку на компактные крылатые ракеты: "Бандероль", "Дань Т", "Дань М" и "Гербера 5".

"Это уже не реактивные "Шахеды", а, конечно, ракеты. И их скорость составит 500, 600, 700, 750 км/ч", — подчеркнул эксперт.

Такие средства способны активно маневрировать и летать на предельно малых высотах. По данным разведки, на которые ссылается "Флеш", Москва заказала их примерно столько же, сколько и реактивных дронов. Против таких целей нынешние скоростные перехватчики будут бессильны, хотя в Украине уже разрабатывают как минимум три-пять их вариантов.

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Поэтому, как убежден советник, Украине уже сейчас следует приступить к созданию собственных недорогих твердотопливных ракет, ведь на это осталось "буквально полгода".

Отдельно Бескрестнов обратил внимание на модификацию "Шахед-Seeker" с мощной камерой. После захвата цели такой дрон атакует её автоматически, полагаясь на оптическую навигацию, поэтому средства РЭБ на него уже не влияют.

Ранее сообщалось, что из-за неудач на передовой Россия в последние месяцы заметно усилила удары по украинскому тылу. Для этого оккупанты применяют усовершенствованные версии "Шахедов", реактивные беспилотники "Герань-4" и "Герань-5". Под ударом оказываются заправки, жилые кварталы, предприятия и даже здание СБУ в Киеве.

Также стало известно, что в ночь на 10 сентября подвергся атаке морской торговый порт в Махачкале. Именно по этому маршруту Россия получала иранские ударные дроны Shahed.