Дроны FP-1 атаковали порт в Махачкале, через который РФ возила "Шахеды" из Ирана (видео)

В ночь на 10 сентября был атакован Махачкалинский морской торговый порт. Именно через него Россия получала ударные дроны Shahed из Ирана.

Компания Fire Point подтвердила, что единственный незамерзающий порт РФ на Каспии в Махачкале (Дагестан) подвергся атаке со стороны их дронов FP-1, и рассказала подробности.

Махачкалинский морской торговый порт работает круглый год и обеспечивает морское сообщение РФ со странами Каспийского региона, в частности с Ираном.

Махачкала также использовалась в качестве одного из пунктов доставки иранских ударных БПЛА в Россию через Каспийское море, откуда их впоследствии доставляли в районы применения против Украины.

"Зафиксировано попадание и последующий пожар на территории порта. Последствия поражения уточняются", — отметили в компании.

Видео дня

Всего за первые восемь месяцев 2026 года порт перевалил более 2,9 млн тонн грузов, из которых более 2,08 млн тонн пришлось на нефть.

Силы специальных операций ВС Украины также подтвердили нападение на порт и отметили, что были успешно поражены объекты нефтяной инфраструктуры Махачкалинского морского торгового порта на побережье Каспийского моря. Нефтегавань обслуживает танкеры грузоподъемностью до 10 тысяч тонн. В непосредственной близости от территории порта также расположена нефтебаза.

"Махачкалинский порт имеет стратегическое значение для логистики агрессора…Через него проходят различные типы грузов, а сам порт является важным звеном международного транспортного коридора "Север — Юг", обеспечивающего альтернативное сообщение России с Ираном, Индией и другими странами Южной Азии. Поражение нефтяной составляющей этого транспортного узла напрямую влияет на способность России использовать Каспийское море для транспортировки и перевалки энергоресурсов", — отметили ССО ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ за последние сутки нанесли удары по восьми объектам российской инфраструктуры, обеспечивающим ведение войны.

"Пострадали НПЗ в Ямало-Ненецком регионе, а также морской торговый порт в Дагестане. Под ударами оказались также объекты в Московском, Воронежском, Астраханском и Брянском регионах. Россия ежедневно продолжает свой террор против Украины. И ежедневно получает заслуженный ответ. Спасибо каждому воину, всем, кто обеспечивает нашу дальность и точность", — заявил Зеленский.

Напомним, что "Фокус" писал об атаке на Дагестан. Местные жители сообщали, что БПЛА сбивали над городом, из-за чего возникли пожары.

Этой ночью также подвергся нападению российский курортный город Сочи. OSINT-каналы сообщали о мощных взрывах в районе порта и сильном пожаре, а власти сообщили о раненых и повреждениях инфраструктуры пляжа. Также был отменен концерт певицы Татьяны Булановой.