Дроны долетели до Республики Дагестан: под ударом морской порт в Махачкале (видео)

В ночь на 10 сентября беспилотники достигли Республики Дагестан в России и нанесли удар по Махачкале, расположенной более чем в 1400 километрах от границы с Украиной. В городе прогремела серия взрывов и разразился пожар.

По предварительной информации, в Махачкале под атакой беспилотников оказался местный морской порт. Об этом сообщили OSINT-каналы со ссылкой на данные очевидцев с места событий.

Атака на Махачкалу началась около 04:00. В сети начали распространяться видеоролики из города, на которых слышны звуки взрывов, работа противовоздушной обороны, а также видны вспышки в небе. Российская ПВО пыталась сбить БПЛА в небе над городом, однако, судя по всему, некоторые из них все же долетели до цели, поскольку после взрывов в Махачкале сообщили о пожаре.

Кадры атаки беспилотников на Махачкалу 10 сентября

Под утро мониторинговые каналы сообщили, что в Махачкале после "ударов" зафиксированы пожар и сильное задымление в районе морского порта. Местные жители также сообщают о разрушениях в самом городе, однако подробности пока неизвестны.

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Что известно о морском порту в Махачкале

Махачкалинский международный морской торговый порт расположен на западном побережье Каспийского моря. Этот порт считается единственным незамерзающим и глубоководным портом России на Каспии.

В порту функционирует Нефтяная гавань, а также оборудованы пять специализированных причалов для танкеров, как ранее заявляло российское Министерство транспорта. Годовая мощность перевалки нефти составляет 7,9 миллиона тонн.

Напомним, этой ночью российский курортный город Сочи также подвергся массированной атаке беспилотников. OSINT-каналы сообщали о мощных взрывах в районе порта и сильном пожаре, а власти сообщили о раненых и повреждениях инфраструктуры пляжа.

Накануне дроны нанесли удары по Новоуренгойскому и Пуровскому заводам в России на расстоянии более 3000 километров от границы с Украиной.