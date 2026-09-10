Дрони долетіли до Республіки Дагестан: під ударом морський порт у Махачкалі (відео)

У ніч на 10 вересня безпілотники дісталися Республіки Дагестан у Росії, атакувавши Махачкалу, що за понад 1400 кілометрів від кордону з Україною. У місті прогриміла серія вибухів та здійнялася пожежа.

За попередньою інформацією, у Махачкалі під атакою безпілотників опинився місцевий морський порт. Про це повідомили OSINT-канали з посиланням на дані від очевидців з місця подій.

Атака на Махачкалу почалася близько 04:00 години. У мережі почали поширювати відеоролики з міста, на яких чутно звуки вибухів, роботу протиповітряної оборони, а також видно спалахи у небі. Російська ППО намагалася збити БпЛА у небі над містом, однак, схоже, деякі з них таки долетіли до цілі, оскільки після вибухів у Махачкалі повідомили про пожежу.

Кадри атаки безпілотників на Махачкалу 10 вересня

Під ранок моніторингові канали розповіли, що у Махачкалі після "прильотів" фіксуються пожежа та сильне задимлення у районі морського порту. Місцеві мешканці кажуть також про руйнування у самому місті, однак подробиці наразі невідомі.

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Що відомо про морський порт у Махачкалі

Махачкалинський міжнародний морський торговий порт розташований на західному узбережжі Каспійського моря. Цей порт називають єдиним незамерзаючим і глибоководним портом Росії на Каспії.

У порту працює Нафтова гавань, а ще облаштовані п'ять спеціалізованих причалів для танкерів, як раніше заявляло російське Міністерство транспорту. Потужність перевалки нафти за рік складає 7,9 мільйона тонн.

Нагадаємо, цієї ночі російське курортне місто Сочі також масовано атакували безпілотники. OSINT-канали повідомляли про потужні вибухи у районі порту та сильну пожежу, а влада звітувала про поранених і пошкодження інфраструктури пляжу.

Напередодні дрони вдарили по Новоуренгойському та Пуровському заводах у Росії на відстані понад 3000 кілометрів від кордону з Україною.