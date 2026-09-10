У Сочі пожежі та постраждалі через удар морських дронів: концерт пропагандистки зірвала евакуація (відео)

Увечері 9 вересня та після опівночі у російському місті-курорті Сочі Краснодарського краю пролунала серія потужних вибухів. Влада повідомила про наліт безпілотних морських катерів на місто, руйнування і поранених.

Морські безпілотники атакували портову інфраструктуру у Сочі. Про це повідомили спершу OSINT-канали.

"Сочі прямо зараз під ударом невідомих безекіпажних катерів. Повідомляють про потужні вибухи в районі порту", — писали моніторингові пабліки близько 22:00 години.

У мережі показали кадри вибухів у місті. На відео було чутно вибухи та видно яскраві спалахи. Після одного з "прильотів" у Сочі спалахнула пожежа.

Кадри вибухів та пожежі у Сочі після атаки морських дронів увечері 9 вересня

Згодом в Оперативному штабі Краснодарського краю РФ підтвердили атаку дронів на Сочі, писали російські ЗМІ. Там повідомили, що внаслідок атаки здійнялася пожежа на набережній і постраждала одна людина.

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Через деякий час кількість поранених в Сочі зросла до 8 осіб, розповіла місцева влада. Повідомляється про пошкодження інфраструктури пляжу та частини прилеглої набережної.

Кадри атаки дронів на Сочі у ніч на 10 вересня

У Сочі через атаку морських дронів зупинили концерт пропагандистки

Також у російських Telegram-каналах повідомили, що на тлі атаки дронів у Сочі довелося екстрено зупинити концерт співачки Тетяни Буланової. Людей та команду артистки довелося евакуювати.

Раніше артистку було внесено до бази "Миротворець" за підтримку агресії РФ проти України та пропаганду. Буланова після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році упродовж 8 місяців відмовчувалася, а потім долучилася до кремлівської пропагандистської програми і почала активно підтримувати війну.

Нагадаємо, 9 вересня дрони вдарили по Новоуренгойському та Пуровському заводах на відстані понад 3000 кілометрів від кордону з Україною.

Також 9 вересня українські безпілотники уразили носій ракет "Калібр" у Новоросійську РФ.