Понад 3000 км: ССО встановили рекорд за дальністю ударів углиб РФ

Сили спеціальних операцій Збройних сил України завдали ударів, що стали рекордними за дальністю, у глибокий тил Росії, який до сьогодні вважався безпечним.

9 вересня підрозділи Deep Strike ССО успішно завдали удару по двох гігантах газоконденсатної промисловості Росії — Новоуренгойському та Пуровському заводах на відстані понад 3000 кілометрів від кордону з Україною, повідомляють військові.

І Новоуренгойський, і Пуровський заводи розташовані в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, який є одним із ключових нафтогазовидобувних регіонів Росії.

Українські дрони подолали рекордну відстань Фото: Facebook/ССО України

"Ці підприємства мають вирішальне значення для газоконденсатної промисловості. Заводи забезпечують підготовку та переробку значних обсягів газового конденсату, що видобувається на родовищах Ямалу", — зазначили в ССО.

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Проектна потужність Новоуренгойського заводу з підготовки конденсату до транспортування (ЗПКТ) становить 19,5 млн тонн сировини на рік, а Пуровський завод минулого року переробив 13,4 млн тонн газового конденсату.

Доходи від газоконденсатної промисловості дають Росії змогу отримувати гроші, які потім витрачаються на вбивство українців та ведення агресивної війни проти них.

Щоб мінімізувати доходи РФ, ССО продовжують застосовувати "дальнбійні санкції".

Остання доба виявилася для країни-агресора неспокійною. В ніч на 9 вересня оператори Департаменту активних дій ГУР МО України в межах спільної з іншими складовими Сил оборони deepstrike-операції завдали удару по інфраструктурі військово-морської бази в Новоросійську, а також по носію крилатих ракет "Калібр", фрегат "Адмірал Ессен".

Безпілотні системи також "покошмарили" Анапу, де було знищено палубний винищувач Су-33, вертоліт Мі-8 та два комплекси РЛС, а саме "Каста 2Е2" та РЛС 92Н6 зі складу ЗРК С-300/400 у районі Геленджика.

Вдень і ввечері 9 вересня у публічних групах повідомлялося про нові атаки українських дронів у Новоросійську та Сочі.

Поки Україна знищує військові об’єкти РФ, російські військові терористи продовжують атакувати житлові будинки та цивільну інфраструктуру в нашій країні.

Сьогодні внаслідок удару безпілотника по торговому центру в Сумах загинули троє людей.

У Києві повітряна тривога триває вже багато годин поспіль, зафіксовано удари по житлових багатоповерхівках, а також у районі ТРЦ у Святошинському районі столиці. Відомо про загиблу жінку в Дніпровському районі.