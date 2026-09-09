Более 3000 км: ССО установили рекорд по дальности ударов вглубь РФ

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины нанесли рекордные по дальности удары в глубокий тыл России, который до сегодняшнего дня считался безопасным.

9 сентября подразделения Deep Strike ССО успешно поразили два гиганта газоконденсатной промышленности России — Новоуренгойский и Пуровский заводы, которые расположены на расстоянии более 3000 километров от границы с Украиной, сообщают военные.

И Новоуренгойский, и Пуровский заводы расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, который является одним из ключевых нефтегазодобывающих регионов России.

Украинские дроні преодолели рекордное расстояние Фото: Facebook/ССО Украины

"Предприятия имеют критическое значение для газоконденсатной промышленности. Заводы обеспечивают подготовку и переработку значительных объемов добываемого на месторождениях Ямала газового конденсата", — отметили в ССО.

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Проектная мощность Новоуренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ) составляет 19,5 млн. тонн сырья в год, а Пуровский в прошлом году переработал 13,4 млн. тонн газового конденсата.

Доходы от газоконденсатной промышленности позволяют России получать деньги, которые потом идут на убийство украинцев и ведение агрессивной войны против них.

Чтобы минимизировать доходы РФ, ССО продолжают реализовывать "дальнобойные санкции".

Последние сутки выдались для страны-агрессора неспокойными. В ночь на 9 сентября операторы Департамента активных действий ГУР МО Украины в рамках совместной с другими составляющими Сил обороны deepstrike-операции поразили инфраструктуру военно-морской базы в Новороссийске, а также носитель крылатых ракет "Калибр", фрегат "Адмирал Эссен".

Силы беспилотных систем также "покошмарили" Анапу, где были уничтожены палубный истребитель Су-33, вертолет Ми-8 и два комплекса РЛС, а именно "Каста 2Е2" и РЛС 92Н6 из состава ЗРК С-300/400 в районе Геленджика.

Днем и вечером 9 сентября паблики сообщали о новых атаках украинских дронов в Новороссийске и Сочи.

Пока Украина уничтожает военные объекты РФ, российские военные террористы продолжают атаковать жилые дома и гражданскую инфраструктуру в нашей стране.

Сегодня в результате удара беспилотника по торговому центру в Сумах погибли три человека.

В Киеве воздушная тревога продолжается уже много часов подряд, и зафиксированы удары по жилым многоэтажкам, а также в районе ТРЦ в Святошинском районе столицы. Известно о погибшей женщине в Днепровском районе.