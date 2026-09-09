Поражены ракетоносители и палубный истребитель Су-33: "Мадяр" подтвердил удары по Новороссийску и Анапе

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ прокомментировал массированную атаку на Новороссийск в Краснодарском крае РФ. По его словам, в порту были поражены военные плавсредства.

"Военно-морская база Новороссийск в ночь на 9 сентября в результате комплексного удара СОУ с участием СБС потеряла ряд военных плавучих средств, в том числе ракетоносцев", — отметил Роберт "Мадяр" Бровди и рассказал о других успехах Сил беспилотных систем.

Он отметил, что в Анапе ночью с помощью дронов были уничтожены палубный истребитель Су-33, вертолет Ми-8 и два комплекса РЛС, а именно "Каста 2Е2" и РЛС 92Н6 из состава ЗРК С-300/400 в районе Геленджика.

В целом, по подсчетам Бровди, в рамках операции "МоЛоЧка" было уничтожено еще 13 единиц теневого флота РФ в Чёрном море: "Всего за время операции СБС "МоЛоЧКа" (06.07.26 — 08.09.26) было уничтожено 282 единицы плавсредств теневого флота".

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Также он отметил, что существенно выросло среднесуточное число уничтоженных противника "Птахами СБС" на линии соприкосновения: 411 единиц живой силы в сутки в сентябре против 355 единиц в среднем за сутки в августе: +16% в сентябре по сравнению с августом.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ отметил, что это объясняется тем, что противник увеличил концентрацию личного состава на передовой, прежде всего на Добропольском направлении Донецкой области (зона ответственности Группировки войск "Азов", 1-й корпус НГУ), что отразилось и на результатах уничтожения.

Он подчеркнул, что с 1 по 8 сентября, по состоянию на утро 9 сентября, было уничтожено 3395 российских военнослужащих, поражено 16 720 вражеских целей.

Напомним, Фокус писал об атаке на порт Новороссийск. В городе прогремела серия взрывов, после чего на мазутном терминале разразился масштабный пожар.

А 8 сентября беспилотники атаковали НПЗ в российском Саратове и военный аэродром в Энгельсе.