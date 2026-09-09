Уражено ракетоносії і палубний винищувач Су-33: "Мадяр" підтвердив удари по Новоросійську й Анапі

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ прокоментував масовану атаку на Новоросійськ в Краснодарському краї РФ. За його словами, у порту були уражені військові плавзасоби.

"Військово-морська база Новоросійськ вночі проти 9 вересня комплексним ударом СОУ за участі СБС втратила низку військових плавзасобів, в тому числі ракетоносії", — зазначив Роберт "Мадяр" Бровді та розповів про інші успіхи Сил безпілотних систем.

Він зазначив, що в Анапі дронами вночі було знищено палубний винищувач Су-33, гелікоптер Мі-8 та два комплекси РЛС, а саме "Каста 2Е2" та РЛС 92Н6 зі складу ЗРК С-300/400 у районі Геленджику.

Загалом, за підрахунком Бровді, в межах операції "Молочка" було знищено ще 13 одиниць тіньового флоту РФ в Чорному морі: "Всього за час операції СБС "МоЛоЧКа" (06.07.26 — 08.09.26) впольовано 282 одиниці плавзасобів тіньового флоту".

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Також він зазначив, що суттєво зросла середньодобова цифра знищення особового складу противника "Птахами СБС" на лінії зіткнення: 411 одиниць живої сили щодоби вересня проти 355 одиниць середньодобових у серпні: +16% у вересні відносно серпня.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ зазначив, що це пояснюється тим, що противник наростив концентрацію особового складу на передньому краї, перш за все на Добропільському напрямку Донеччини (смуга Угруповання військ Азов, 1 корпус НГУ), що відобразилося й на результатах знищення.

Він підкреслив, що з 1 по 8 вересня, станом на ранок 9 вересня було ліквідовано 3395 російських військових, уражено 16720 ворожих цілей.

Нагадаємо, Фокус писав про атаку на порт Новоросійськ. У місті прогриміла серія вибухів, після чого здійнялася масштабна пожежа на мазутному терміналі.

А 8 вересня безпілотники атакували НПЗ у російському Саратові та військовий аеродром в Енгельсі.