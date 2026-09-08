Дрони атакували НПЗ у Саратові та військовий аеродром в Енгельсі, — соцмережі (відео)

У ніч на 8 вересня мешканці Саратова та області повідомили про вибухи та пожежу. Губернатор о 03:30 ночі попередив про загрозу з боку безпілотних літальних апаратів.

Через годину Роман Бусаргін підтвердив, що внаслідок атаки "є пошкодження цивільної інфраструктури", а також повідомив про постраждалих. Telegram-канал ASTRA провів OSINT-аналіз і встановив, що ціллю дронів було ПАТ "Саратовський НПЗ". Завод входить до структури "Роснефті" з березня 2013 року.

На відео видно вибухи та пожежу, а також дії російської ППО.

Саратовський нафтопереробний завод — одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії, засноване ще в 1934 році. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тонн. Саратовський НПЗ виробляє мастильні матеріали, авіаційне та дизельне паливо.

Відео дня

З початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну його атакували щонайменше 15 разів.

Також польоти дронів фіксували в місті Енгельс, яке розташоване на іншому березі річки Волга. Там знаходиться військовий аеродром "Енгельс-2". Але чи були там влучання — невідомо.

На цьому аеродромі базуються російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, які використовуються для запуску крилатих ракет по території України.

Пізніше російські ЗМІ підтвердили напад на Саратов, але не повідомили, що саме було ціллю, обмежившись повідомленням про те, що було пошкоджено кілька житлових будинків і постраждало 10 осіб.

На момент публікації цієї новини українська сторона не прокоментувала цю атаку.

Нагадаємо, 30 серпня у російському місті Кириші, розташованому в Ленінградській області, пролунала серія вибухів. Там також розташований нафтопереробний завод.

А 28 серпня під атакою опинився військовий аеродром в Енгельсі.