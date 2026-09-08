Дроны атаковали НПЗ в Саратове и военный аэродром в Энгельсе, — соцсети (видео)

В ночь на 8 сентября жители Саратова и области сообщили о взрывах и пожаре. Губернатор в 03.30 ночи предупредил об угрозе БПЛА.

Через час Роман Бусаргин подтвердил, что в результате атаки "есть повреждения гражданской инфраструктуры", а также о пострадавших. Telegram-канал ASTRA провел OSINT-анализ и определил, что целью дронов было ПАО "Саратовский НПЗ". Завод входит в структуру "Роснефти" с марта 2013 года.

На видео видны взрывы и пожар, а также работа российского ПВО.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод — одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России, было основано еще в 1934 году. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составлял 4,8 млн тонн. Саратовский НПЗ производит смазочные материалы, авиационное и дизельное топливо.

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С начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину его атаковали не менее 15 раз.

Также пролет дронов фиксировали в городе Энгельс, который находится на другом берегу реки Волга. Там расположен военный аэродром "Энгельс-2". Но есть ли попадания там – неизвестно.

На этом аэродроме базируются российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые используются для запуска крылатых ракет по территории Украины.

Позже росСМИ подтвердили атаку на Саратов, но не сообщали, что было целью, ограничившись отчетом о том, что были повреждены несколько жилых домов и пострадали 10 человек.

Украинская сторона на момент публикации новости не комментировала атаку.

Напомним, 30 августа серия взрывов прозвучала в российском городе Кириши, расположенном в Ленинградской области. Там также находится НПЗ.

А 28 августа под атакой был военный аэродром в Энгельсе.