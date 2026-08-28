Дроны атаковали военный аэродром в российском Энгельсе: может гореть стратегический бомбардировщик (видео)

В ночь на 28 августа беспилотники атаковали Саратовскую область России. Под ударом в регионе оказался военный аэродром "Энгельс-2", где базируются стратегические бомбардировщики российской армии.

Серию взрывов и активную работу российской противовоздушной обороны было слышно как в районе Энгельса, так и в Саратове. Об атаке сообщили OSINT-каналы.

Многочисленные взрывы в районе Энгельса раздавались примерно с 03:00 этой ночью. На кадрах, распространенных в сети, слышны звуки работы ПВО и видны вспышки в небе. Ранее в регионе была объявлена тревога из-за угрозы беспилотников.

Кадры атаки на Энгельс этой ночью

По данным аналитиков, взрывы и работу ПВО было слышно даже в Саратове. После атаки наблюдается задымление, однако на момент публикации данных о возможных последствиях не было.

Впоследствии OSINT-аналитики канала Supernova+ обнародовали кадры атаки на военный аэродром "Энгельс-2", расположенный недалеко от Энгельса. Предполагается, что именно он подвергся удару этой ночью.

Відео дня

На кадрах видно, как над аэродромом поднимается дым после ударов. По предположениям аналитиков, дроны могли поразить один из стратегических бомбардировщиков РФ Ту-95МС. Однако официальных подтверждений этой информации нет.

Дым на аэродроме "Энгельс-2" после удара БПЛА

Стоит напомнить, что "Энгельс-2" — один из ключевых и самых мощных центров стратегической (дальней) авиации России. На аэродроме дислоцируются тяжёлые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы, в частности Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3, а на его складах хранятся крылатые ракеты воздушного базирования (такие как Х-101, Х-555 и т. д.) и авиационные бомбы. Авиабаза расположена в 700–900 километрах от границы с Украиной, из-за чего часто подвергается атакам дронов.

Напомним, 26 августа дроны атаковали крупный НПЗ "Лукойла" в Нижегородской области РФ.

Кроме того, 26 августа беспилотники нанесли удар по крупному логистическому хабу Wildberries в Тамбовской области РФ.