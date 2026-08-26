Многочисленные взрывы и "прилеты": дроны атаковали крупный НПЗ "Лукойла" в Нижегородской области РФ (фото)

В ночь на 26 августа беспилотники нанесли удар по Нижегородской области России, где в очередной раз под ударом оказался один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов нефтяного гиганта "Лукойл".

Этой ночью дроны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кстово Нижегородской области РФ, проектная мощность которого составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. Об атаке на объект сообщили OSINT-аналитики со ссылкой на данные очевидцев.

Мониторинговые ресурсы сообщили, что в Кстово сначала раздалась серия взрывов. Местные жители сообщили о многочисленных "попаданиях" в городе, которые произошли в районе НПЗ. После этого на месте вспыхнул пожар и поднялся дым, однако местные власти пока не комментировали обстрел.

Кадры пожара на НПЗ в Кстово после атаки дронов этой ночью

Чем примечателен Кстовский НПЗ

Аналитики канала Exilenova+ сообщили, что речь идет об атаке на "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие производит автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую нефтепродукцию.

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Отмечается, что НПЗ в Кстово играет важную роль в обеспечении российской армии топливом, а также в поддержании российской экономики.

"Ввиду масштабов производства поражение завода создаст дополнительную нагрузку на топливную систему противника", — отмечают аналитики.

По состоянию на 05:00, как утверждается в сети, атака на НПЗ продолжается. Масштабы повреждений и другие последствия ночного обстрела объекта устанавливаются.

Стоит отметить, что этот НПЗ уже неоднократно подвергался атакам беспилотников. Последняя из таких атак произошла в начале июля этого года.

Напомним, в ночь на 26 августа дроны также поразили крупный логистический хаб Wildberries в городе Котовске Тамбовской области РФ. На месте разразился масштабный пожар.

Кроме того, в ночь на 25 августа дроны атаковали сразу два крупных НПЗ в России — Афипский и Новошахтинский.