Численні вибухи і "прильоти": дрони атакували великий НПЗ "Лукойлу" у Нижньогородській області РФ (фото)

У ніч на 26 серпня безпілотники атакували Нижньогородську область Росії, де під ударом вкотре опинився один із найбільших нафтопереробних заводів компанії-гіганта "Лукойл".

Дрони цієї ночі уразили нафтопереробний завод у Кстово Нижньогородської області РФ, проєктна потужність якого становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Про атаку на об'єкт повідомили OSINT-аналітики з посиланням на дані від очевидців.

Моніторингові ресурси розповіли, що у Кстово спершу було чутно серію вибухів. Місцеві мешканці інформували про численні "прильоти" у місті, які сталися у районі НПЗ. Після цього на місці спалахнула пожежа і здійнявся дим, однак місцева влада поки не коментувала обстрілу.

Кадри пожежі на НПЗ у Кстово після атаки дронів цієї ночі

Чим особливий Кстовський НПЗ

Аналітики каналу Exilenova+ розповіли, що йдеться про атаку на "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" — один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Підприємство виготовляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію.

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Зазначається, що НПЗ у Кстово відіграє важливу роль у забезпеченні російської армії паливом, а також підтримки російської економіки.

"Через масштаб виробництва ураження заводу створюватиме додаткове навантаження на паливну систему ворога", — наголошують аналітики.

Станом на 05:00 годину атака на НПЗ, як стверджується у мережі, триває. Масштаби пошкоджень та інші наслідки нічного обстрілу об'єкта встановлюються.

Варто зазначити, що цей НПЗ вже неодноразово атакували безпілотники. Остання з таких атак відбулася на початку липня цього року.

Нагадаємо, у ніч на 26 серпня дрони також уразили великий логістичний хаб Wildberries у місті Котовськ Тамбовської області РФ. На місці здійнялася масштабна пожежа.

Також у ніч на 25 серпня дрони атакували одразу два великих НПЗ у Росії — Афіпський та Новошахтинський.