Дрони долетіли до Тамбовської області РФ: після ударів масштабно палає логістичний хаб Wildberries (відео)

У ніч на 26 серпня безпілотники дісталися до Тамбовської області Росії, де атакували великий логістичний хаб Wildberries у місті Котовськ.

Після серії вибухів на території хабу Wildberries здійнялася сильна пожежа. Про атаку повідомили OSINT-канали.

Аналітики зазначають, що це не перша атака на цей склад. Дрони його атакують вже вдруге.

"СОУ повторно уразили логістичний хаб Wildberries у Котовську Тамбовської області, на об’єкті пожежа", — пишуть моніторингові канали.

На кадрах, які поширюють у мережі, видно, як на місці розгоряється сильна пожежа і здіймається густий дим.

Кадри нічної атаки дронів по логістичному хабу Wildberries у Котовську

Що відомо про хаб Wildberries у Котовську

За поясненнями OSINT-аналітиків, логістичний хаб Wildberries у Котовську є одним із ключових об’єктів компанії у центральній частині Росії. Його площа сягає близько 108 тисяч квадратних метрів.

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Цей комплекс почав працювати тільки у 2025 році. За проєктними розрахунками, після початку роботи на повну потужність він мав забезпечувати зберігання до 54 мільйонів одиниць товарів.

"З урахуванням того, що станом на кінець липня компанія вже втратила понад 1 мільйон метрів квадратних складів, вільних потужностей у центральній Росії у Wildberries фізично майже не залишилося", — зазначають аналітики каналу Exilenova+.

Хаб Wildberries у Котовську вже був атакований в середині липня. Тоді повідомлялося про загиблих працівників, а також про тимчасове припинення роботи.

Нагадаємо, 22 серпня дрони атакували великий логістичний комплекс компанії Ozon у російському Чапаєвську, яка є прямою конкуренткою Wildberries.

Також нещодавно безпілотники уразили склад Wildberries у Чехові Московської області РФ.