Дрони атакують російське місто Чехов: місцеві кажуть про атаку на склад Wildberries (відео)

Моніторингові пабліки повідомляють, що в місті Чехов Московської області РФ пролунали сильні вибухи. Мешканці міста скаржаться про проліт груп дронів і роботу місцевої ППО.

Водночас у російських пабліках говорять, що дрони ймовірно летять у бік місцевого складу Wildberries. Відео з місця подій публікує канал Exilenova+.

"Чехов, Московска область. Повідомляють про прольоти дронів і роботу ППО, також про пожежі", — вказано в повідомленні.

Пізніше моніторингові пабліки зазначали, що через роботу місцевих ППО в багатоквартирний будинок влетів дрон. Наразі атака дронів триває, а місцеві мешканці припускають, що ціллю може бути місцевий склад Wildberries.

З відкритих джерел відомо, що складське приміщення маркетплейса було атаковане дронами 4 серпня. В результаті атаки сталося незначне займання, яке вдалося російських МНС-никам загасити.

Відео дня

Раніше Фокус повідомляв про те, як у Єкатеринбурзі спалахнула пожежа в Wildberries. Місцева влада заявила, що що три БПЛА впали на "дах логістичного центру" і там "виникло загоряння".

Згодом стало відомо, що дрони атакували об'єкти в Воронезькій області РФ. Повідомляється, що ймовірною ціллю обстрілу став великий логістичний хаб компанії Wildberries у Воронежі.