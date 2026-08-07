У Єкатеринбурзі спалахнула пожежа в Wildberries: що відомо про атаку (відео)

Місцева влада вже заявила, що вісім дронів було знищено "силами Міністерства оборони РФ", але при цьому підтвердила, що три БПЛА впали на "дах логістичного центру" і там "виникло загоряння", відео якого вже з’явилося в соцмережах.

О 7:45 у Свердловській області оголосили режим безпілотної небезпеки, закрили місцевий аеропорт, а 800 працівників маркетплейсу Wildberries евакуювали, коли розпочалася атака дронів. Пізніше місцевий губернатор Денис Паслер повідомив, скільки БПЛА нібито було збито, пише місцеве видання E1.RU.

"За допомогою авіації та ППО, а також мобільних вогневих груп було знищено вісім безпілотників. Три БПЛА впали на дах логістичного центру. Людей евакуйовано, постраждалих немає", — повідомив Денис Паслер.

Місцеві мешканці повідомили про дим над складом та атаку дронів ще близько 9-ї години ранку.

Повноважний представник Уральського регіону Артем Жога підтвердив атаку безпілотника на склад і заявив, що "наразі ліквідовуються наслідки пожежі".

Відео дня

При цьому дорогу біля логістичного центру, в який врізалися безпілотники, перекрили.

800 працівників складу в Єкатеринбурзі евакуювали Фото: e1.ru

"Стоїть дорожній поліцейський, всіх розвертає, просить паркуватися подалі, бо там уже вишиковуються в ряд автомобілі. Вантажівки теж стоять уздовж узбіччя, бо їх теж не пускають", — розповів читач.

При цьому, судячи з фото та відео з Єкатеринбурга, логістичний центр горить у двох місцях після атаки дронів, і пожежу ще не загасили.

Це вже друга атака на логістичний центр у Єкатеринбурзі за останні два тижні. 25 липня склад призупинив роботу після нападу безпілотника.

Склад Wildberries в Єкатеринбурзі є одним із найбільших у цього маркетплейсу. Його площа становить 150 тис. квадратних метрів. Комплекс дозволяє щодня обробляти до 3 млн товарів, а зберігати — близько 120 млн.

Раніше стало відомо, що російська компанія Wildberries, яка втратила 20 % складів після серії ударів дронів Сил оборони, вирішила перенести логістичні приміщення на територію Казахстану. Дозвіл на будівництво видало уряд Казахстану.

Тим часом аналітики видання Forbes повідомили, яких збитків зазнала російська компанія Wildberries внаслідок ударів дронів ЗСУ.

Склади цієї компанії атакують один за одним. Так, 5 серпня безпілотники завдали удару по Тульській області в Росії. Під ударом опинився черговий склад компанії Wildberries.