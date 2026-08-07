В Екатеринбурге разгорается Wildberries: что известно об атаке (видео)

Местные власти уже заявили, что восемь дронов были уничтожены "силами министерства обороны РФ", но при этом подтвердили, что три БПЛА упали на "кровлю логистического центра" и там "возникло возгорание", видео которого уже оказалось в соцсетях.

В 7:45 в Свердловской области объявили о режиме беспилотной опасности, закрыли местный аэропорт, а 800 работников маркетплейса Wildberries эвакуировали, когда началась атака дронов. Позже местный губернатор Денис Паслер отчитался, сколько БПЛА якобы было сбито, пишет местное издание E1.RU.

"Средствами авиации и ПВО, мобильными огневыми группами уничтожены восемь беспилотников. Три БПЛА упали на кровлю логистического центра. Люди эвакуированы, пострадавших нет", — сообщил Денис Паслер.

Местные жители заявили о дыме над складом и атаке дронов еще около 9 часов утра.

Уральский полпред Артем Жога подтвердил атаку БПЛА на склад и заявил, что "последствия пожара сейчас устраняются".

Відео дня

При этом дорогу возле логистического центра, в который влетели беспилотники, перекрыли.

800 работников склада в Екатеринбурге эвакуировали Фото: e1.ru

"Стоит гаишник, всех разворачивает, просит парковаться подальше, потому что там уже выстраиваются в ряд машины. Грузовики тоже стоят вдоль обочины, потому что их тоже не пускают", — поделился читатель.

При этом, судя по фото и видео из Екатеринбурга, логистический центр горит в двух местах после атаки дронов и пока пожар не потушили.

Это уже вторая атака на логистический центр в Екатеринбурге за последние две недели. 25 июля склад приостановил работу после налета БПЛА.

Склад Wildberries в Екатеринбурге входит в число крупнейших у маркетплейса. Его площадь составляет 150 тыс. квадратных метров. Комплекс позволяет обрабатывать ежедневно до 3 млн товаров, а хранить около 120 млн.

Ранее стало известно, что российская компания Wildberries, потерявшая 20% складов после серии ударов дронов Сил обороны, решила перенести логистические помещения на территорию Казахстана. Разрешение на строительство выдало казахское правительство.

Тем временем аналитики издания Forbes рассказали, какие убытки понесла российская компания Wildberries в результате ударов дронов ВСУ.

Склады этой компании атакуют один за одним. Так, 5 августа беспилотники нанесли удар по Тульской области в России. Под ударом оказался очередной склад компании Wildberries.