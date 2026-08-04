Wildberries строит склад на 260 тыс. квадратов в Казахстане: какие последствия, — расследователи

Российская компания Wildberries, потерявшая 20% складов после серии ударов дронов Сил обороны, решила перенести логистические помещения на территорию Казахстана, установили расследователи. Разрешение на строительство выдало казахское правительство. Каковы последствия появления складов Wildberries за пределами России и чего может ожидать Казахстан?

Министр торговли Казахстана Арман Шаккалиев сообщил о планах Wildberries по строительству новых складов в Астане и Алматы, говорится в Telegram-канале Международного разведывательного сообщества InformNapalm. На видео, на которое обратили внимание расследователи, министр говорит, что в Астане появится склад площадью 100 тыс. кв. м, в Алматы — 160 тыс. кв. м. Указано, что склады общей площадью 260 тыс. кв. м начнут работу, ориентировочно, в начале 2027 года. Кроме того, уже сегодня российская компания арендует 46 тыс. кв. м. В публикации InformNapalm отметили, что Казахстан может столкнуться с негативными последствиями, разрешив на своей территории работу предприятия, связанного с ВС РФ.

Відео дня

В публикации InfomNapalm напомнили, что на интернет-площадках Wildberries продавались комплектующие для дронов, средства связи, экипировка, оптические приборы и другие товары, необходимые российской армии. Если эти товары появятся в Казахстане, то новые склады окажутся в поле зрения западных стран, которые вводят вторичные санкции в отношении союзников РФ, говорится в сообщении. К тому же речь пойдет и о логистике военных товаров, поскольку и на это направление экономической деятельности распространяются санкции.

"Вопрос заключается не только в строительстве новых складов, но и в том, какой именно груз будет через них проходить. Если Wildberries фактически перенесет часть своей критически важной логистической инфраструктуры в Казахстан, Астана рискует получить не только новые инвестиции и рабочие места, но и повышенное внимание со стороны санкционных органов", — написали журналисты-расследователи.

Отмечается, что специалисты OSINT и других видов разведки на основе открытых данных найдут необходимую информацию и передадут её в соответствующие учреждения. При этом экономическая выгода, которую потенциально получит Казахстан, исчезнет в результате введения вторичных санкций.

"И OSINT, HUMINT или CYBINT в этом плане могут значительно ускорить такие разоблачения. Цена вторичных санкций может перевесить любые временные экономические выгоды", — подытожили в InformNapalm.

Нападения на Wildberries — подробности

Отметим, что Фокус писал о 18-дневной серии ударов по Wildberries, итоги которой 4 августа подвел командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди. По словам Бровди, эта российская компания потеряла 20% площади: было нанесено поражение по 15 объектам, 13 из них полностью выгорели.

О последнем ударе по Wildberries стало известно утром 4 августа. Как сообщили мониторинговые каналы и российские власти, загорелись склады в Ленинградской области, расположенные на южной окраине Санкт-Петербурга на расстоянии 800 км от Украины. Тогда же, как выяснилось, впервые под удар попал логистический центр одной из крупнейших торговых сетей РФ "Лента".

Напоминаем, что аналитики издания Forbes рассказали, какие убытки понесла российская компания Wildberries в результате ударов дронов ВСУ.