Дроны впервые нанесли удар по складу одной из крупнейших торговых сетей РФ, — росСМИ

Под Санкт-Петербургом под ударом украинских дронов впервые оказался распределительный склад одной из крупнейших сетей супермаркетов России "Лента", сообщили медиа. Задымились помещения, расположенные в непосредственной близости от складов Wildberries. Как отреагировали в РФ на удар по торговым складам, который произошел несмотря на заявления о работе противовоздушной обороны?

Нападение на распределительный центр "Лента" произошло утром 4 августа, об этом сообщается в Telegram-канале российского СМИ "Бумага". Представитель торговой сети подтвердил попадание дрона и пожар. По его словам, один сотрудник получил ожоги и был доставлен в больницу. Между тем российские власти подтвердили атаку на "складские помещения", но не уточнили, по каким именно объектам нанесли удар украинские БПЛА. Фокус собрал информацию об ударе по складу "Ленты" и отношении российских ритейлеров к новым целям Украины.

Источники в СМИ сообщили, что распределительный центр не работает, а товары распределили по другим точкам. Также уверяют, что пожар в месте попадания уже потушили. Между тем попадание по распределительному центру подтвердили аналитики российских СМИ Astra, которые провели геолокацию кадров пожара под Санкт-Петербургом рядом с населенным пунктом Красный Бор. Уточняется, что загорелся склад Wildberries площадью 140 тыс. кв. м и склад "Ленты" площадью 70 тыс. кв. м (координаты 59.6839, 30.6292).

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Взрывы в РФ — точки попадания 4 августа на карте Фото: Astra

Взрывы в РФ — геолокация точек попадания 4 августа на карте Фото: Astra

РосСМИ Meduza сообщило, что сеть "Лента" насчитывает около 7 тыс. супермаркетов и принадлежит олигарху Алексею Мордашову, близкому к диктатору Путину. Уточняется, что попадание БПЛА произошло около 5 ч, а пожар тушили четыре часа подряд. Также выяснилось, что владельцы розничных сетей забеспокоились после того, как Wildberries потеряла 20% складов в результате серии ударов ВСУ. Представители сетей X5 Group (30 тыс. магазинов под брендами "Пятерочка" и "Перекресток") и "Лента" (4-7 тыс. магазинов в 650 городах) предположили, что могут стать целями следующих атак, и уже обращались по этому поводу к главе Кремля. Кроме того, они принимают ряд мер, чтобы сохранить работу сети. Среди них — распределение товаров по мелким складам и просьба к поставщикам доставлять товары сразу в магазины, а не в распределительные центры, пояснили в июльском материале Bloomberg.

Утром 4 июля командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди написал, что "мега-хаб, Красный Бор, вышел из строя". Также уточняется, что в течение 18 суток дроны посетили 15 складов Wildberries и из них "сожгли" 13.

Взрывы в РФ — что произошло 4 августа

Отметим, что утром Фокус сообщал о взрывах в Ленинградской области, на расстоянии около 800–900 км от Украины. Выяснилось, что действительно произошла атака дронов, под которую попал склад Wildberries в Красном Бору Тосненского района, расположенном у южных окраин Санкт-Петербурга на трассе Е-104/М-10.

Напоминаем, что 3 июля в издании Forbes появилась статья, в которой рассказывалось о гигантских убытках сети Wildberries в результате ударов дронов ВСУ.