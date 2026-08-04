Дрони вперше вдарили по складу однієї з найбільших торгівельних мереж РФ, — росЗМІ

Під Санкт-Петербургом під ударом українських дронів вперше опинився розподільчий склад однієї з найбільших мереж супермаркетів Росії "Лента", розповіли у мережі. Задимілись приміщення, розташовані впритул до складів Wildberries. Як відреагували у РФ на удар по торгівельних складах, який відбувся попри заяви про роботу протиповітряної оборони?

Атака на розподільчий центр "Лента" відбулась зранку 4 серпня, ідеться у Telegram-каналі росЗМІ "Бумага". Представник торгівельної мережі підтвердив влучання дрона та пожежу. З його слів, отримав опіки один працівник і його відправили в лікарню. Тим часом російська влада підтвердила атаку на "складські приміщення", але не деталізували, по чому саме влучили українські БпЛА. Фокус зібрав інформацію про удар по складу "Ленти" та ставлення російських рітейлерів до нових цілей України.

Джерела медіа повідомили, що розподільчий центр не працює, а товари розподілили по інших точках. Також запевняють, що пожежу у точці влучання вже загасили. Тим часом влучання по розподільчому центру підтвердили аналітики росЗМІ Astra, які провели геолокацію кадрів пожежі під Санкт-Петербургом поруч з населеним пунктом Красний Бор. Уточнюється, що загорівся склад Wildberries площею 140 тис. кв. м та склад "Ленти" площею 70 тис. кв. м (координати 59.6839, 30.6292).

Відео дня

Вибухи у РФ — точки влучання 4 серпня на карті Фото: Astra

Вибухи у РФ — геолокація точок влучання 4 серпня на карті Фото: Astra

РосЗМІ Meduza надавало, що мережа "Лента" має мережу з близько 7 тис. супермаркетів і належить наближеному до диктатора Путіна олігарху Олексію Мордашову. Уточнюється, що влучання БпЛА сталось близько 5 год, а пожежу гасили чотири години поспіль. Також з'ясувалось, що власники мереж роздрібної торгівлі розхвилювались після того, як Wildberries втратила 20% складів після серії ударів ЗСУ. Представники мереж X5 Group (30 тис. магазинів з назвами "Пятерочка" та "Перекресток") та "Ленти" (4-7 тис. магазинів у 650 містах) припустили, що можуть стати цілями наступних атак і вже звертались з цього приводу до очільника Кремля. Крім того, вони вживають низку заходів, щоб зберегти роботу мережі. Серед них — розподіляють товари по дрібниз складах та просять постачальників везти товари відразу в магазини, а не в розподільчі центри, пояснили у липневому матеріалі Bloomberg.

Зранку 4 липня командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді написав, що "мега-хаб, Красний Бор, вийшов з чату". Також уточнюється, що протягом 18 діб дрони навідались на 15 складів Wildberries і з них "спопелили" 13.

Вибухи у РФ — що сталось 4 серпня

Зазначимо, зранку Фокус писав про вибухи у Ленінградській області, на відстані близько 800-900 км від України. З'ясувалось, що справді відбулась атака дронів, під яку потрапив склад Wildberries у Красному Бору Тосненського району, розташованому біля південних околиць Санкт-Петербургу на трасі Е-104/М-10.

Нагадуємо, 3 липня з'явився матеріал медіа Forbes, у якому ішлося про гігантські втрати мережі Wildberries від ударів дронів ЗСУ.