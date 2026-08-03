Wildberries зазнав колосальних втрат: російські продавці втратили товарів на $3,5 млрд, — ЗМІ

У липні маркетплейс Wildberries втратив щонайменше 17% своїх складських площ через атаки БПЛА. За оцінками експертів, збитки продавців уже наближаються до 280 млрд рублів (близько $3,5 млрд), а постраждалих можуть бути сотні тисяч підприємців.

Про це повідомив російський Forbes.

За даними видання, станом на 2 серпня під атаки потрапили склади загальною площею 1,21–1,47 млн кв. м. Пошкоджено від 893 тис. до 1,154 млн кв. м, що становить 17,2–22,2% від заявленої логістичної інфраструктури Wildberries.

Перші удари по складських комплексах сталися 18 липня, після чого атаки тривали майже щодня в різних регіонах Росії. За інформацією Forbes, унаслідок цих атак загинули щонайменше вісім людей, десятки отримали поранення. Після перших ударів Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу за статтею про теракт.

За словами аналітика Data Insight Сергія Семка, потенційні втрати продавців можна попередньо оцінити у 214,9–279,6 млрд рублів. Розрахунок ґрунтується на даних про компенсації після пожежі на складі в Шушарах у 2024 році.

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Wildberries заявила про заходи підтримки продавців, зокрема знижки на зберігання товарів, відстрочки платежів і пільгові кредити. Компанія також повідомила, що вже виплатила постраждалим понад 40 млн рублів, однак компенсації наразі отримують переважно продавці з найменшими оборотами.

Частина підприємців заявляє, що розмір виплат не покриває реальних втрат. Один із продавців розповів Forbes, що після втрати товару на 738 тис. рублів отримав компенсацію лише 41 365 рублів. Інші підприємці також повідомляють про невеликі або відсутні виплати й зазначають, що принцип їхнього розрахунку залишається незрозумілим.

Варто зазначити, що ці оцінки були зроблені до нової атаки на логістичний центр Wildberries у Володимирській області РФ 3 серпня. Сьогодні українські дрони вразили один із найбільших складських комплексів компанії біля села Хрястове, де після удару спалахнула масштабна пожежа, а російська влада підтвердила руйнування та евакуацію людей.

Нагадаємо, удари по логістичних центрах Wildberries відбулися на тлі регулярних російських атак по українській логістичній інфраструктурі. Російські війська неодноразово обстрілювали термінали та сортувальні центри "Нової пошти". Напередодні внаслідок удару по терміналу під Харковом загинув чоловік, а раніше після атаки на об'єкт компанії жертвами стали троє водіїв.

Як повідомляв економіст Тимофій Мілованов, від початку повномасштабної війни Росія пошкодила або зруйнувала понад 400 відділень і терміналів "Нової пошти". Унаслідок атак загинули 26 працівників, а вартість відновлення майна перевищує 1 млрд грн. Компанія також виплатила понад 147 млн грн компенсацій клієнтам за втрачені чи пошкоджені відправлення.