РФ атакувала термінал "Нової пошти" під Харковом: відомо про загиблого

Російські окупанти продовжують знищувати український бізнес, і 2 серпня ворог вдарив по терміналу "Нової пошти" в Харківській області.

Внаслідок двох попадань термінал зруйнований, а атака забрала життя співробітника "Нової пошти", повідомили в компанії.

"Ми на постійному зв'язку з сім'єю загиблого і надаємо всю необхідну допомогу та підтримку", — йдеться у заяві. Рідним, близьким та колегам висловили щирі співчуття.

Після ударів НП оперативно перебудувала логістику, додавши, що додаткову інформацію про відправку можна знайти у трекінгу у додатку.

Про приліт дрона передмістем Харкова голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов написав о 10:37. За його інформацією, після атаки спалахнула масштабна пожежа, горів термінал, вантажні авто та контейнери.

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Наразі рятувальники локалізували вогонь.

Буквально днями російські терористи завдали повторного удару по терміналу "Нової пошти" у Полтаві. У момент атаки співробітники перебували в укриттях та не постраждали. 30 липня під час масованої атаки на Україну ворог потрапив у сортувальний термінал компанії у цьому ж місті.

За словами економіста Тимофія Мілованова, Росія пошкодила та зруйнувала понад 400 відділень та терміналів "Нової пошти". Загинули 26 працівників. Відновлення майна коштуватиме понад 1 млрд грн. Компенсації клієнтам за втрачені чи пошкоджені відправлення з 2022 року — понад 147 млн грн.

Нагадаємо, 25 липня росіяни завдали удару по терміналу "Нової пошти" в Сумах. Загинули три водії компанії.

Також повідомлялося, що РФ знищила унікальний термінал "Нової пошти" до Києва.