РФ атаковала терминал "Новой почты" под Харьковом: известно о погибшем

Российские оккупанты продолжают уничтожать украинский бизнес, и 2 августа враг ударил по терминалу "Новой почты" в Харьковской области.

В результате двух попаданий терминал разрушен, а атака унесла жизнь сотрудника "Новой почты", сообщили в компании.

"Мы на постоянной связи с семьей погибшего и оказываем всю необходимую помощь и поддержку", — говорится в заявлении. Родным, близким и коллегам выразили искренние соболезнования.

После ударов НП оперативно перестроила логистику, добавив, что дополнительную информацию об отправке можно найти в трекинге в приложении.

О прилете дрона по пригороду Харькова глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов написал в 10:37. По его информации, после атаки вспыхнул масштабный пожар, горел терминал, грузовые авто и контейнеры.

Відео дня

На данный момент спасатели локализовали огонь.

Буквально на днях российские террористы нанесли повторный удар по терминалу "Новой почты" в Полтаве. В момент атаки сотрудники находились в укрытиях и не пострадали. 30 июля во время массированной атаки на Украину враг попал в сортировочный терминал компании в этом же городе.

По словам экономиста Тимофея Милованова, Россия повредила и разрушила более 400 отделений и терминалов "Новой почты". Погибли 26 сотрудников. Восстановление имущества обойдется в более чем 1 млрд грн. Компенсации клиентам за утерянные или поврежденные отправления с 2022 года — свыше 147 млн грн.

Напомним, 25 июля россияне нанесли удар по терминалу "Новой почты" в Сумах. Погибли три водителя компании.

Также сообщалось, что РФ уничтожила уникальный терминал "Новой почты" в Киев.