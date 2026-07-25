Погибли трое водителей: россияне нанесли удар по терминалу "Новой почты" в Сумах

Ночью россияне атаковали терминал "Новой почты" в Сумах. Погибли трое водителей этой компании.

В пятницу ночью, 24 июля, было зафиксировано попадание по объекту гражданской инфраструктуры в Заречном районе города Сумы. Об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзар.

Он сообщил, что, кроме того, ВС РФ нанесли удар по автозаправочной станции и крыше многоквартирного дома в Ковпаковском районе.

Есть погибшие и пострадавшие.

Утром глава областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что реактивный БПЛА унес жизни трех водителей "Новой почты".

Пожар в почтовом отделении в Сумах Фото: ГСЧС

В эпицентре взрыва спасатели обнаружили тела двух погибших. Еще одного мужчину с крайне тяжелыми ранениями с места взрыва эвакуировали полицейские, он скончался по дороге в больницу. Погибшим было 43, 53 и 48 лет.

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В городской военной администрации уточнили, что погибшие водители — жители других городов. К врачам обратились двое пострадавших мужчин в возрасте 29 и 33 лет с травмами легкой и средней тяжести. Еще у одного наблюдается острая стрессовая реакция.

Последствия атаки Фото: из открытых источников

В ГСЧС сообщили, что во время ликвидации пожара из-за постоянной угрозы повторных взрывов спасатели неоднократно были вынуждены приостанавливать работы и уходить в безопасные места.

Местное издание "Кордон.Медиа" сообщает, что в результате атаки ранения получили три человека. Сгорели склады и грузовики, которые стояли на территории "Новой почты".

Напомним, в ночь на 15 июня российская армия уничтожила крупнейший инновационный терминал "Новой почты" в Жулянах.

В начале июня вражеский БПЛА в Днепре повредил терминал "Новой почты". Во время атаки сотрудники находились в укрытии и не пострадали.