Загинуло троє водіїв: росіяни вдарили по терміналу "Нової пошти" у Сумах

Вночі росіяни атакували термінал "Нової пошті" у Сумах. Загинуло троє водіїв оператора.

У п'ятницю вночі, 24 липня, було зафіксовано влучання по об’єкту цивільної інфраструктури в Зарічному районі міста Суми. Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

Він повідомив, що також ЗС РФ завдали удару по автозаправній станції та даху багатоквартирного будинку в Ковпаківському районі.

Є загиблі та постраждалі.

Вранці очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що реактивний БпЛА забрав життя трьох водіїв "Нової пошти".

Пожежа на поштовому відділенні у Сумах Фото: ДСНС

В епіцентрі удару рятувальники виявили тіла двох загиблих людей. Ще одного чоловіка з вкрай тяжкими пораненнями з місця удару евакуювали поліцейські, який помер дорогою до лікарні. Загиблим було 43, 53 та 48 років.

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У міській військовій адміністрації уточнили, що загиблі водії мешканці інших міст. До лікарів звернулися 2 постраждалих чоловіків 29 та 33 років з травмами легкої та середньої тяжкості. Ще в одного гостра реакція на стрес.

Наслідки атаки Фото: з відкритих джерел

У ДСНС повідомили, що під час ліквідації пожежі через постійну загрозу повторних ударів рятувальники неодноразово були змушені призупиняти роботи та переходити в безпечні місця.

Місцеве видання "Кордон.Медіа" повідомляє, що внаслідок атаки поранення отримали три людини. Згоріли склади та фури, які стояли на території "Нової пошти".

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російська армія знищила найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" у Жулянах.

На початку червня ворожий БПЛА в Дніпрі пошкодив термінал "Нової пошти". Працівники під час атаки перебували в укритті й не постраждали.