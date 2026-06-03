Росіяни обстріляли Дніпро: пошкоджено логістичний термінал "Нової пошти" (відео)

Ворог 50 разів атакував чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбою. В одній частині Дніпровського району зайнялися склади торговельної мережі. В іншій — постраждали восьмеро людей.

В ОДА повідомили, що всі поранені госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка – у важкому стані. Також постраждала 38-річна жінка у Дніпрі.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська і Мирівська громади. Пошкоджені будинки. Постраждали четверо людей. 89-річний чоловік госпіталізований. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. Двоє 47-річних жінок і 32-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі противник завдав удару по Миколаївській і Покровській громадах. Понівечена автівка. Поранень дістав 40-річний чоловік. Він в лікарні у стані середньої тяжкості.

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На Криворіжжі росіяни цілили по Зеленодольській та Грушівській громадах. Пошкоджена інфраструктура.

Внаслідок удару ворожого БПЛА в Дніпрі було пошкоджено інноваційний термінал "Нової пошти". У компанії повідомили, що працівники під час влучання перебували в укритті й не постраждали.

"Наразі триває оцінка масштабу руйнувань і перевірка стану вантажів після удару. На місці працюють поліція та ДСНС. Компанія компенсує клієнтам втрати відправлень. Найближчим часом з отримувачами зв’яжуться для уточнення деталей відшкодування", — розповіли подробиці у "Новій пошті".

У ДСНС повідомили, що 3 червня росіяни двічі атакували Дніпро. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа на складах однієї з торговельних мереж. Під час ліквідації наслідків обстрілу ворог завдав повторного удару по логістичній компанії, розташованій поруч.

Нині на місці працюють понад 100 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, міський голова Борис Філатов після атаки в ніч на 2 червня повідомив, що російські війська били по Дніпру касетними боєприпасами, аби завдати найбільшої шкоди цивільним.

Зазначимо, в ніч на 2 червня ЗС РФ запустили по Україні 642 засоби ураження, ідеться у заяві Повітряних сил ЗСУ. Під удар потрапили міста Київ, Дніпро, Харків та інші.