РФ атакувала Дніпро касетними боєприпасами: Філатов показав 50 мікровлучань (фото)

Російські війська били по Дніпру касетними боєприпасами, заявив міський голова Борис Філатов. Внаслідок чергового удару Збройних сил Російської Федерації є загиблі та поранені, а шестеро людей ще не вийшли на зв'язок. На момент публікації допису було відомо про дев'ятьох загиблих у Дніпрі, а за кілька хвилин дані уточнили — є 11 жертв.

ЗС РФ навмисно б'ють по українцях такими засобами ураження, щоб було побільше жертв серед цивільних, рятувальників, поліції, ідеться у дописі Філатова на сторінці Facebook. Про наміри росіян говорить асфальт, пробитий касетними боєприпасами, наголосив він.

Посадовець опублікував фото з наслідками російської атаки. На фото — частина пішохідного переходу розміром, орієнтовно, 2 на 4 м: бачимо близько 50 пробоїн від касетних елементів, розсипаних російською ракетою чи дроном.

"ВОНИ НАВМИСНО бʼють касетами, щоб було більше жертв серед цивільних, поліції, рятувальників та комунальних служб!!!" — написав Філатов.

Обстріл України 2 червня — сліди удару касетної БЧ у Дніпрі, 2 червня Фото: Facebook/Борис Філатов

Міський голова уточнив наслідки удару ЗС РФ по Дніпру 2 червня. Згідно з відомими на той час даними (близько 11 год), росіяни убили дев'ятьох українців, серед них — трирічну дитину. При цьому засоби ураження "зруйнували фактично вщент" сім будинків, а ще 50 отримали різного ступеня руйнування. Інші наслідки — вибухова хвиля вибила понад 2 тис. вікон, пошкодила близько 30 машин, а місцеві лікарні заповнені пораненими людьми.

"Майже половина постраждалих залишаються у міських лікарнях. У людей здебільшого переломи, осколкові поранення, різані рани. Ми воюємо з нелюдами", — ідеться у дописі мера Дніпра.

Обстріл України 2 червня — деталі удар по Дніпру

Дніпропетровська ОВА об 11:50 оновила дані щодо постраждалих: загинуло 11 людей. Серед нових жертв удару РФ 2 червня — жінка та восьмирічний хлопчик. Орієнтовна кількість поранених 37, з них 22 — у лікарні.

Медіа "Суспільне Дніпро" навело коментар речника ДСНС Сергія Ковтонюка, який заявив, що під руїнами будинку може бути ще одна дитина: не відомо, чи ідеться про загиблого хлопчика, чи про іншу. Уточнюється, що рятувальники розбирають руїни вручну, щоб не зашкодити постраждалим. О 12:22 кореспонденти повідомили, що у Дніпрі витягнули з-під завалів тіло ще однієї людини.

На сторінці ДСНС розповіли про загиблого у Дніпрі рятувальника — про Андрія Даника, який був заступником начальника пожежно-рятувального загону і брав участь у порятунку людей 2 червня. Працівник ДСНС загинув під час повторної атаки ЗС РФ: отримав смертельне поранення, коли поспішав до місця попереднього влучання.

Зазначимо, в ніч на 2 червня ЗС РФ запустили по Україні 642 засоби ураження, ідеться у заяві Повітряних сил ЗСУ. Під удар потрапили міста Київ, Дніпро, Харків та інші. У Києві загинуло п'ятеро людей: дані можуть змінитись, оскільки руїни все ще розбирають.

