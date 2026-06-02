Як виглядає автосалон, лікарні та податкова в Києві після атаки РФ: руїни та побите скло (відео)

Російська Федерація влаштувала обстріл України 2 червня, і внаслідок атаки дронів та ракет у Києві повністю вигорів автосалон на Подолі, показали відео з соцмереж. Разом з тим росіяни пошкодили п'ять столичних лікарень та будівлю податкової на правому березі Дніпра. На фото та відео з місця подій — наслідки нічної атаки РФ з використанням гіперзвукових "Цирконів", балістики та крилатих ракет.

Під удар ЗС РФ потрапив автосалон Zeekr, розташований неподалік Дніпра на Подолі, розповіли власники на сторінці Instagram. Зранку 2 червня на сторінці з'явилось повідомлення, що салон зачинено через російський обстріл. На відео з місця подій — поторощене приміщення: бачимо уламки будівельних конструкцій, пошкоджені автомобілі, працівників та рятувальників, які розбирають уламки того, що раніше було автосалоном дилерського центру преміум-бренду китайських електромобілів Zeekr.

Обстріл України 2 червня — деталі руйнувань у автосалоні Zeekr

ДСНС Києва опублікувало фото, на якому показало вигляд автосалону ззовні: приміщення почорніло, не залишилось цілих шибок, але дивом уцілів надпис Zeekr.

Обстріл України 2 червня — автосалон Zeekr ззовні, 2 червня Фото: ДСНС

На сторінках Міністерства охорони здоров'я та Державної податкової служби повідомили про пошкодження внаслідок російського удару 2 червня.

МОЗ заявило, що ЗС РФ у Києві потрощили п'ять лікарень, серед них — два спеціалізовані (назви не уточнюються) та ще три поліклініки у Подільському, Святошинському та Голосіївському районах. Відомство наголосило, що у момент обстріл пацієнти, лікарі, медперсонал перебували в укритті: поранених немає. Від обстрілу особливо постраждали другий та третій поверхи поліклініки у Голосіївському районі.

"Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу. На місцях працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків обстрілу", — ідеться у дописі.

На серії фото, яка з'явилась на сторінці Facebook МОЗ — медзаклад, у якого знесло верхні поверхи, кабінети з пошкодженою медичною апаратурою та меблями.

Глава податківців Леся Карнаух написала на Facebook, що через атаку ЗС РФ постраждала будівля на правому березі. Уточнюється, що поранених немає, але побиті вікна, пошкоджені службові кабінети та приміщення. На опублікованих фото — фасад столичної податкової, на якому винесло всі вікна разом з кондиціонерами, кабінети з побитими стінами, стелею, меблями, технікою, а підлога засипана дрібними уламками скла.

Обстріл України 2 червня — деталі

Зазначимо, в ніч на 2 червня ЗС РФ атакували ракетами та дронами Київ, Дніпро, Харків, інші українські регіони. Внаслідок російського удару загинуло 13 людей, серед них — дворічна дитина у Дніпрі. Повітряні сили повідомили, що росіяни для удару по українцях використали вісім ракет "Циркон" та інші засоби ураження (656 дронів, 33 балістичних ракети "Искандер-М", 27 ракет Х-101, 5 ракет "Калібр"). Також з'явилась заява Міноборони РФ: відомство заявило, що, б'ючи по будинку з дітьми, атакувало підприємства ВПК України.

Нагадуємо, глава МВС Ігор Клименко розповів про загибель рятувальника під час повторного удару РФ по Дніпру.