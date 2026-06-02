Їхав рятувати людей: стало відомо, ким був убитий росіянами в Дніпрі майор ДСНС

Заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко загинув у Дніпрі внаслідок російського обстрілу. У момент удару рятувальник прямував на виклик.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, Антон Ярмоленко став однією з жертв російського комбінованого обстрілу України.

“Серед жертв обстрілу наш рятувальник — заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко. У момент удару він саме прямував на виклик”, — повідомив Клименко.

За даними МВС, унаслідок атаки по Україні загинули 13 людей, ще понад 100 постраждали. Найбільших руйнувань зазнали Київ, Дніпро та Харків.

У Дніпрі, де загинув рятувальник, зруйновані багатоквартирні будинки. Загалом у місті загинули дев’ятеро людей, серед них дитина. Ще 35 жителів постраждали, також є інформація про шістьох зниклих безвісти.

Відео дня

Крім того, рятувальник та двоє цивільних постраждали внаслідок нічної атаки у Кам’янському. У Харкові пошкоджені житлові будинки та продуктове підприємство, постраждали понад 10 людей.

У ніч проти 2 червня російські війська здійснили масовану ракетну атаку на Україну. Вибухи лунали в Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Сумах. У столиці зазнали пошкоджень житлові будинки, виникли пожежі, а в кількох районах сталося відключення електроенергії.

Нагадаємо, у ніч проти 29 травня російські війська ударними безпілотниками атакували прикордонні райони Чернігівської області. У селі Машеве Семенівської громади внаслідок влучання дрона повністю згоріла будівля місцевої школи. За даними обласної влади, навчальний заклад знищили два безпілотники типу "Герань". Постраждалих не було.