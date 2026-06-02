ЗС РФ б'ють по Україні балістикою: Київ частково без світла, в містах руйнування, деталі
У ніч на 2 червня російські війська завдають масовано ракетного удару по українських містах. Протягом перших 15 хвилин атаки було випущено близько 25 ракет.
У Києві прлунали щонайменше п'ять потужних вибухів, повідомив кореспондент Фокусу.
"Ворог бʼє балістичними ракетами", — зазначив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Він уточнив, що внаслідко російської атаки у Подільському районі палають нежитлові споруди та авто, а в Оболонському районі біля дитячого садочку впали уламки БпЛА.
Крім того, в столиці зафіксовані наступні руйнування череї ракетний удар ЗС РФ:
- у Шевченківському районі пошкоджено фасад житлового будинку;
- у Дарницькому районі зафіксовано пожежу на території АЗС;
- у Святошинському районі внаслідок падіння уламків пожежа на території нежитлової забудови;
- у Подільському районі сталося руйнування конструкцій багатоповерхового житлового будинку;
- у Соломʼянському районі, внаслідок влучання уламків ракети в 15-поверховий житловий будинок, пошкоджені верхні поверхи;
- спостергіаються перебої зі світлом у Подільському, Оболонському та Святошинському районах.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на третю ночі було відомо про двох постраждалих у столиці.
Удари по інших містах України
Цієї ж ночі російські ракети вдарили по Дніпру, Харкову, Лубнах, Запоріжжю та Чернігову.
Зокрема, у Дніпрі росіяни влучили та зруйнували двоповерховий будинок, внаслідок чого загинула 73-річна жінка.
У Запоріжжі, за словами голови ОВА Івана Федорова, зафіксовано щонайменше 20 ударів із різних видів озброєння. Наслідки атаки уточнюються.
Новина доповнюється…