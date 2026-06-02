ЗС РФ б'ють по Україні балістикою: Київ частково без світла, в містах руйнування, деталі

У ніч на 2 червня російські війська завдають масовано ракетного удару по українських містах. Протягом перших 15 хвилин атаки було випущено близько 25 ракет.

У Києві прлунали щонайменше п'ять потужних вибухів, повідомив кореспондент Фокусу.

"Ворог бʼє балістичними ракетами", — зазначив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Він уточнив, що внаслідко російської атаки у Подільському районі палають нежитлові споруди та авто, а в Оболонському районі біля дитячого садочку впали уламки БпЛА.

Крім того, в столиці зафіксовані наступні руйнування череї ракетний удар ЗС РФ:

у Шевченківському районі пошкоджено фасад житлового будинку;

у Дарницькому районі зафіксовано пожежу на території АЗС;

у Святошинському районі внаслідок падіння уламків пожежа на території нежитлової забудови;

у Подільському районі сталося руйнування конструкцій багатоповерхового житлового будинку;

у Соломʼянському районі, внаслідок влучання уламків ракети в 15-поверховий житловий будинок, пошкоджені верхні поверхи;

спостергіаються перебої зі світлом у Подільському, Оболонському та Святошинському районах.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на третю ночі було відомо про двох постраждалих у столиці.

Удари по інших містах України

Цієї ж ночі російські ракети вдарили по Дніпру, Харкову, Лубнах, Запоріжжю та Чернігову.

Зокрема, у Дніпрі росіяни влучили та зруйнували двоповерховий будинок, внаслідок чого загинула 73-річна жінка.

Росіяни зруйнували двоповерховий будинок у Дніпрі Фото: Голова Дніпропетровської ОВА

У Запоріжжі, за словами голови ОВА Івана Федорова, зафіксовано щонайменше 20 ударів із різних видів озброєння. Наслідки атаки уточнюються.

Новина доповнюється…