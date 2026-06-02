ВС РФ бьют по Украине баллистикой: Киев частично без света, в городах разрушения, детали

В ночь на 2 июня российские войска наносят массированный ракетный удар по украинским городам. В течение первых 15 минут атаки было выпущено около 25 ракет.

В Киеве прогремели по меньшей мере пять мощных взрывов, сообщил корреспондент Фокуса.

"Враг бьет баллистическими ракетами", — отметил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Он уточнил, что в результате российской атаки в Подольском районе горят нежилые постройки и авто, а в Оболонском районе возле детского сада упали обломки БпЛА.

Кроме того, в столице зафиксированы следующие разрушения из-за ракетного удара ВС РФ:

в Шевченковском районе поврежден фасад жилого дома;

в Дарницком районе зафиксирован пожар на территории АЗС;

в Святошинском районе в результате падения обломков пожар на территории нежилой застройки;

в Подольском районе произошло разрушение конструкций многоэтажного жилого дома;

в Соломенском районе, в результате попадания обломков ракеты в 15-этажный жилой дом, повреждены верхние этажи;

наблюдаются перебои со светом в Подольском, Оболонском и Святошинском районах.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на три часа ночи было известно о двух пострадавших в столице.

Удары по другим городам Украины

Этой же ночью российские ракеты ударили по Днепру, Харькову, Запорожью и Сумах.

В частности, в Днепре россияне попали и разрушили двухэтажный дом, в результате чего погибла 73-летняя женщина.

Россияне разрушили двухэтажный дом в Днепре Фото: Голова Дніпропетровської ОВА

В Запорожье, по словам главы ОВА Ивана Федорова, зафиксировано не менее 20 ударов из разных видов вооружения. Последствия атаки уточняются.

Последствия удара ВС РФ по Запорожью Фото: Запорожская ОВА

В Харькове, кроме ракетного обстрела, "Шахеды" ударили по промзоне Основянского района.

Как отметил городской голова Харькова Игорь Терехов, Киевский и Слободской районы города были атакованы баллистическими ракетами.

"В Слободском районе — шесть человек, в том числе 11-летняя девочка, пострадали в результате вражеского обстрела", — написал Терехов.

В Сумах враг нанес удары по жилому сектору города. В Заречном районе произошло попадание БпЛА в многоэтажный жилой дом, возникло задымление. В Ковпаковском районе БпЛА попал в частный жилой дом, загорелась кровля.

Последствия удара РФ по Сумах Фото: Соцмережі

Напомним, в ночь на 1 июня РФ ударила "Шахедами" по Харькову и Одессе.

30 мая россияне разрушили железнодорожный вокзал в Шостке.